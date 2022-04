Aandacht Elon Musk gaat voortaan niet meer helemaal naar Tesla

Elon Musk verlegt zijn aandacht namelijk van Tesla naar Twitter. Daar wordt de rijkste man van de wereld bestuurslid.

Twitter, laten we het daar eens over hebben. Ooit begonnen als micro-berichtendienst waar je in 140 tekens aan de wereld kon laten weten dat je het ergens niet mee eens was. Anno 2022 is dat nog steeds zo, maar heb je 280 tekens om je gal op de interwebs te spuien. Zie je, vroeger was niet alles beter.

Twitter, een vloek en een zegen tegelijk voor de serieuze journalist. De zegen omdat het medium vaak het allereerste is als er ergens iets gebeurt, maar een vloek omdat er binnen no-time ongefundeerde en ongecheckte berichten over dat nieuwsfeit worden geplaatst.

Twitter, een medium voor de verongelijkte zeurpiet, waar je als president je beslissingen wereldkundig kon maken, voor de woke-brigade die uitroept dat de lezers zich moeten ‘educaten’ en voor Elon Musk.

Want die beste man gebruikt Twitter namelijk erg graag.

Elon Musk koopt aandelen en komt in het bestuur

Zoals we allemaal weten, hoeft Elon niet op een dubbeltje meer of minder te kijken. Hij wisselt de bokaal voor rijkste wereldburger gaarne af met Jeff Bezos en heeft dus een flinke portemonnee. En dat -bijna- allemaal dankzij Tesla. Maar Tesla alleen gaat blijkbaar ook vervelend, dus heeft hij gisteren wat aandelen Twitter gekocht.

9,1% om precies te zijn. En dat heeft Elon -en de rest van de aandeelhouders- geen windeieren gelegd. Het aandeel koerste van 39 dollar en een beetje naar bijna 55 dollar. Best netjes. En als beloning daarvoor mag Musk zich vanaf nu ook officieel bestuurden van Twitter noemen.

Aandeel van Elon nooit meer dan 15%

De opperbaas van Twitter is blij dat ze Musk in het bestuur hebben. Vrij vertaald zegt hij: “Hij is een gepassioneerde fan van – en een intense criticus van onze dienst en dat is precies wat nodig is op Twitter en in de bestuurskamer om ons op de lange duur sterker te maken.”

Om te voorkomen dat Elon té veel macht naar zich toetrekt, is overeengekomen dat hij tijdens zijn periode als bestuurslid nooit meer dan 14,9 % van de aandelen mag hebben. Daarna mag hij dat wel. Zijn bestuursperiode loopt tot 2024, dus kan hij goed van binnenuit zien of extra investeren zinvol is.

Nu alleen maar hopen dat de bouwkwaliteit van zijn Tesla’s er niet onder lijden dat de baas zijn tijd moet verdelen. Want slechte bouwkwaliteit bij Tesla, dat moeten we niet willen met z’n allen.

Denk erom Elon!