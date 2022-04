Helmut Marko: ‘Misschien had Hamilton toch liever met pensioen gewild’

Het lijkt erop dat Helmut Marko een klein beetje leedvermaak heeft naar aanleiding van de dramatische race van Hamilton.

Mercedes had niet echt een lekker begin van het seizoen, maar tot een paar dagen geleden stonden ze nog wel mooi tweede in het kampioenschap. Boven Red Bull. Als je Max Verstappen heet en twee DNF’s moet noteren hakt dat er stevig in.

Zoals jullie ongetwijfeld gezien hebben is Red Bull er inmiddels weer helemaal bovenop. Het weekend op Imola had niet beter kunnen verlopen voor het Oostenrijkse team. Mercedes daarentegen had een rampzalig weekend. Red Bull pakt zodoende niet alleen de tweede plek af, maar staat ook in één klap 36 punten voor op Mercedes.

Overigens had Russell helemaal niet zo’n rampzalig weekend, want hij werd heel knap vierde. Het was vooral voor Hamilton een ronduit dramatisch weekend. Hij startte veertiende en kreeg het de hele race niet voor elkaar om ook maar één iemand voorbij te steken. Tot overmaat van ramp werd hij op een ronde gezet door Verstappen.

Dr. Helmut Marko heeft dit alles met enig leedvermaak aangezien. Althans, zo lijkt het. Op de vraag van Sky Sports wat er nu door Hamilton’s hoofd gaat antwoordt hij namelijk lachend: “Misschien denkt hij nu dat hij beter had kunnen stoppen vorig jaar.”

Tegenover het Duitse Motorsport Magazin laat Marko zelfs merken dat hij Das Haus al compleet afgeschreven heeft. De Oostenrijker ziet zoveel problemen bij Mercedes dat hij denkt dat een kampioenschap “nicht mehr möglich” is. Waarvan akte.

Hamilton heeft zelf trouwens ook al de hoop opgegeven na afgelopen weekend. Hij zei voor de microfoon van Sky dat het zo goed als zeker is dat hij uit de titelstrijd ligt. Nu heeft Lewis al snel de neiging om in de underdog-rol te kruipen, maar deze keer meent hij het waarschijnlijk echt.

Overigens staat zijn teamgenoot Russell nog altijd vierde in het kampioenschap. Als het team toch nog het lek boven water kan krijgen zijn er zeker nog dingen mogelijk voor Mercedes. Wie weet kunnen ze Dr. Marko nog verrassen. Of niet.