Elon Musk wil het hele afvoerputje van het internet kopen

Elon Musk had al een belang van 9% in het afvoerputje van het internet, maar nu wil hij de rest er ook bij hebben.

Het is nog maar 9 dagen geleden dat we voor het laatst schreven over Elon Musk. Hij had op 5 april jongstleden namelijk een belang van 9,1% van Twitter gekocht en mocht zich sindsdien ook bestuurder noemen van het afvoerputje van het internet.

Maar zoals voor wel meer ‘Rupsjes Nooitgenoeg’ geldt, wilde Elon ook graag wat meer dan die lullige 9%. Hij wil 100% van Twitter. En daar heeft de wel/net niet rijkste man van de wereld 43 miljard dollar voor over. Da’s een flinke bak geld voor een afvoerputje.

Elon Musk wil het allemaal hebben

In een brief aan de bestuursvoorzitter legt Elon het uit. Hij zegt dat hij heeft geïnvesteerd in Twitter omdat dit hét platform is voor behoud van het vrije woord. Maar hij ziet er met zijn kleine belang van 9% niet genoeg verandering in ontstaan. Daarom wil hij de rest ook hebben. Weet je wat, lees die brief anders zelf even.

Hij biedt dus aan om alle resterende aandelen te kopen voor 54,20 dollar per stuk. In totaal komt dat dus neer op 43 miljard dollar. Een goede deal voor de huidige aandeelhouders, da’s namelijk 54% meer dan de aandelen waard waren vóór Musk zijn eerste investering deed.

Krijgt hij Twitter in handen?

Het is overigens nog helemaal niet duidelijk of het Elon Musk ook daadwerkelijk gaat lukken om het afvoerputje van het internet in zijn bezit te krijgen. De raad van bestuur van Twitter heeft namelijk nog niet gereageerd. Bovendien staat er in het contract dat Elon kreeg toen hij bestuurslid werd, dat hij tot 2024 nooit meer dan 14,9% van de aandelen mag hebben.

Hoe het allemaal gaat lopen, weten we nog niet. Maar ik zou zeggen, hou Twitter in de gaten. De kans is groot dat je het daar als eerste leest. En je krijgt er gratis 400,000 reacties van zure Twitterende betweters bij.

En dat kost je helemaal niets!