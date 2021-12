Stijlvolle uitvoeringen van dikke sportcoupé’s: 9 op een rij

We gaan even lekker kletsen over stijlvolle uitvoeringen van auto’s waarbij die je niet direct verwacht. Behalve die gave Maserati hierboven.

Afgelopen week werden we blij verrast met een bijzondere Porsche 911 en Audi TT. In plaats van meer vermogen en een koolstofvezel bodykit, waren het juist stijlvolle uitvoeringen van bekende auto’s. Auto’s die je normaliter juist voornamelijk ziet in juist wat sportievere uitdossingen.

Omdat we nu al een hele hoop over Formule 1 hebben geschreven (MAX VERSTAPPEN IS KAMPIOEN!!!) hebben we een lijstje met lekker uitgevoerde Limited Editions. In dit geval gaat het zuiver om de uitvoering en configuratie, niet zozeer de motor of een ander technisch aspect van de auto.

Om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt op deze internetpagina, zul je geen Red Bull, Mercedes of Honda aantreffen. Wel deze 9 stijlvolle uitvoeringen van gave coupé’s:

Porsche 911 GT3 Touring Package 70 Years Porsche Australia Edition (992)

2021

De reden om dit overzicht te maken was deze stijlvolle 992 GT3. De auto heeft een dermate lange naam, dat je bijna denkt dat ‘ie van adel is. De 911 GT3 Touring Package is van zichzelf als iets stijlvoller door wat ‘race-elementen’ weg te houden die eigenlijk op een GT3 RS thuis hogen.

Naast een ander kleurtje zijn er ook bepaalde delen nu in kleur meegespoten. Met name aan de voorzijde heb je nu een minder groot stuk zwart plastic. Zo clean als de 991 is deze 992 niet, maar het is een zeer stijlvolle uitvoering van een dikke sportcoupé. Helemaal als je kijkt naar het interieur. Dat is namelijk voorzien van ruitjesbekleding en dat is altijd cool.

BMW M4 Coupé Avus (F82)

2018

Als je dermate veel auto’s van je topmodel verkoopt zoals BMW, is het tijd voor een hoop varianten. Die kwamen er dan ook. Denk aan de CS en GTS, bijvoorbeeld. Of de DTM Edition. De M4 Avus is speciale kleinserie voor de Belgische en Luxemburgse markt. In de meeste gevallen hebben die speciale uitvoeringen de zwarte wielen, M-stickers en andere spoiler-achtige carbon frutsels.

Maar de BMW M4 Avus niet, die was namelijk Avus-blue gespoten en voorzien van de geweldig fraaie 20” velgen in hoogglans aluminium. Om @jaapiyo tevreden te houden zijn de raamlijsten Shadowline, evenals de grille op deze M Special Series. Er zijn er in totaal 10 van gebouwd van de M4 Avus.

Chevrolet Corvette Z06 Spice Red Design (C7)

2015

Amerikaanse sportauto’s zijn vaak een beetje fout. Laat een Corvette zien aan een BMW-fan en die zal zeggen dat het interieur echt onder de maat is. Oh ja, en rammend ordinair. Maar in de juiste uitvoering is de Corvette stiekem een beeldschone auto. Nee, niet de nieuwe versie met middenmotor.

We hebben het over de vorige generatie C7. Een auto met zeldzaam perfecte proporties. De Red Design is donkerrood (Long Beach Red Clearcoat) van buiten, rood (Spice Red, niet te verwarren met de vrouw van Christian Horner) van binnen en voorzien van gepolijste wielen.

Maserati GranTurismo Sport Edizione V8 Aspirato (M145)

2019

Maserati heeft heel erg veel aan de F-136 motor te danken. Deze V8 werd namelijk gebruikt in de Coupé, Spyder, GranSport, Quattroporte, GranCabrio en ook de GranTurismo. De motor was niet bovengemiddeld zuinig, krachtig, koppelrijk of licht. Het was vooral een glorieus klinkende motor die je gewoon voor het geluid alleen al kocht.

De Aspirato was een ode aan deze motor. Er zijn er 23 van gebouwd. Je kon ‘m krijgen in enkele unieke kleuren. Na de MC Sport-uitvoeringen en andere circuit-uitvoeringen was juist een elegante GranTurismo een welkome aanvulling.

Ford Mustang Bullit

2018

Dit is misschien wel het meest voor de hand liggende voorbeeld van een stijlvolle uitvoering van een dikke sportcoupé. In tegenstelling tot veel soortgenoten is dit inmiddels een serie-productie model, in plaats van een speciaaltje. De auto werd gemaakt om de vijftigste verjaardag van de film Bullit te vieren.

Het gaafste is natuurlijk de Highland Green lak. Het mooiste is dat het niet eens een peperdure Shelby Mustang is met een ander kleurtje. De basis is de Mustang GT, maar dan met meer uitrusting en wat welkome hardware upgrades. De Mustang op zijn best dus.

Jaguar XK R Special Edition Coupé (X150)

2012

We weten dat de F-Type een geweldige auto is. Eindelijk de sportauto van Jaguar waar we jarenlang om hadden gesmeekt. Maar terwijl we een F-Type wilden, vergaten we dat de XK er ook nog was. Deze elegante Britse Gran Tourer was als XKR een soort bodybuilder in maatpak. Netjes, doch gespierd.

Deze speciale editie, de Special Edition (ha!), was voor gelegenheid leverbaar in ‘Celestial Black’, dat eigenlijk een diep donkerpaars is. Heel erg cool! De ‘Orana’-velgen werden gepolijst en in het interieur kon je kiezen voor Truffle met zwarte piping. Hoe chique is dat? Precies!

Lamborghini Gallardo LP560-4 Oro Elios

2012

Een persoonlijke favoriet. Kijk, als je een supercar koopt is de kans groot dat je ‘m er bijzonder uit wil laten zien. Dus veel strepen, grote spoilers, zwarte velgen, veel carbon: je kent het wel. En zo rijden er een heleboel rond. Maar deze Gallardo ‘Oro Elios’ is een welkome uitzondering. De basis is de Lamborghini Gallardo LP560-4.

De kleur Oro Elios heeft niets te maken met VVD-prominent Ton Elias. Deze limited edition (de Lamborghini, niet de politicus) was alleen zeer beperkt beschikbaar in China. Er zijn er 10 van gebouwd. Allemaal, met die schitterende wielen. Het interieur was helemaal van antraciet alcantara en rode stiksels.

Nissan GT-R Egoist (R35)

2012

In hoeverre kan een Nissan GT-R stijlvol zijn, helemaal als deze wit is? Simpel, het is de super stijlvolle Egoist! De witte lak is niet zomaar de witte lak (je kan bij de Nissan GT-R metallic wit en non-metallic wit krijgen), maar parelmoer-wit. Net als de Audi quattro’s in de jaren ’80 is parelmoer clean en chique tegelijkertijd en helaas zien we het te weinig. Maar het hoogtepuntje van de GT-R Egoist is het interieur. Een cognac kleurig Seton-lederen interieur!

De meeste GT-R’s zijn dus voornamelijk super-sportief geconfigureerd, maar je kon ze dus ook chique en stijlvol krijgen. Dat deed overigens bijna niemand, want de Egoist-uitvoering was schreeuwend duur. Voor die meerprijs kon je overigens ook een standaard GT-R helemaal uit zijn voegen tunen, wat de meesten dus ook deden.

Audi TT RS Coupé Heritage Edition (8S)

2021

We eindigen ook met een recente special editie. In dit geval de Audi TT RS Heritage Edition. Deze werd afgelopen week voorgesteld aan de Amerikaanse markt. Het grappige met deze uitvoering van Audi Exclusive is dat je nu eindelijk kunt kiezen uit een paar gave exterieurkleuren in combinatie met de interieurkleuren.

Bij de TT RS is het meestal zwart, grijs en heel soms donkerrood. Maar gelukkig zette Audi dat aan het einde van de producite van de TT RS helemaal recht met de Heritage Edition. Er waren diverse kleuren, maar de versie met groene lak en bruin leer is verreweg het fraaist.

Hebben we iets gemist? Ken jij een nog veel stijlvollere uitvoering van een gave sportcoupé? Laat het weten, in de comments!