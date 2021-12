Plan nieuwe kabinet: ‘vorm van rekeningrijden invoeren’

Het is zover: er is na dik 270 dagen een regeerakkoord. Het aanstaande kabinet is nogal veel van plan. Er komt onder meer een vorm van rekeningrijden.

Invoering op lange termijn

Er is nog geen reden voor paniek: de invoering van ‘een vorm van rekeningrijden’ gebeurt pas op de lange termijn. Er komt een moment dat automobilisten moeten betalen per gereden kilometer, maar de precieze invulling van dit plan is op dit moment nog niet bekend.

Ga je bijvoorbeeld alleen betalen als je gebruikmaakt van snelwegen? Of krijgt elke auto in Nederland een tracker waarmee de gereden afstand wordt berekend? Een hoop vragen, waar op dit moment nog geen antwoorden voor zijn.

Wegenbelasting (MRB) op de schop

De invoering van rekeningrijden op de lange termijn is best bijzonder, helemaal omdat de VVD er altijd op tegen was. Uiteindelijk gaat het er toch echt van komen. De introductie van rekeningrijden moet het huidige systeem van wegenbelasting (MRB) op termijn vervangen. Wat er met de BPM gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Wel is zeker dat ook batterij-elektrische auto’s moeten gaan betalen. BEV’s zijn tot 2024 vrijgesteld van MRB. De introductie van rekeningrijden vindt naar verwachting pas rond 2026 of later plaats.

De Bovag, ANWB en RAI-vereniging roepen al jaren dat rekeningrijden de beste oplossing is om alle klimaatdoelstellingen te halen. Je betaalt volgens dit systeem alleen als je daadwerkelijk rijdt.

In het regeerakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de regering in haar regeringsperiode. Naast rekeningrijden staat ook duurzaamheid hoog in het vaandel. Het aanstaande kabinet investeert miljarden euro’s om te gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, in hoeverre dat mogelijk is. Er komt subsidie voor projecten van wind- en zonne-energie. En ook elektrisch rijden wordt opnieuw stevig gestimuleerd.

Op woensdag 15 december vindt de presentatie van het nieuwe regeerakkoord plaats. Op dat moment wordt het document openbaar en is ook de titel, het motto en het aantal pagina’s bekend. Uiteraard lees je op deze site alles terug wat relevant is voor de automotive.