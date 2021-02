Vernieuwde Mini vijfdeurs heeft multitone dak - Autoblog.nl

De vernieuwde Mini vijfdeurs kun je ook met retro-bekleding krijgen. Nice.

Aanvankelijk was het leven simpel als Mini-verkoper. Er was een driedeurs en dat was het. Later kwam er een Cabrio. Van de tweede generatie verscheen er zelfs een heuse Clubman ‘stationwagon’. Echter, de meest logische uitbreiding kwam pas bij de derde generatie Mini, de versie met vijf deuren.

Ondanks dat drie deuren past bij een Mini, zijn vijf deuren aanzienlijk handiger. Waarom de bruikbaarheid van een coupé combineren met de looks van een hatchback? Mini maakte met de F56 (zoals de derde generatie intern heet) meteen van de gelegenheid door de vijfdeurs iets groter en praktischer te maken. De Mini vijfdeurs is namelijk 16 centimeter langer dan de reguliere Mini en heeft een 7,2 centimeter langere wielbasis.

Vernieuwde Mini vijfdeurs

Onlangs is de Mini vernieuwd. Daarbij werd zijdelings gemijmerd over de vijfdeurs, voor nu laat Mini weten wat er allemaal mogelijk is. In dit geval gaat het om een ‘Multitone’-dak. Het is een dak waarbij er meerdere kleuren mogelijk zijn. Mini is er erg trots op. Het dak kan wordt in drie aparte kleuren gespoten in Oxford. Nadeel: ondanks de aankondiging hebben ze geen persfoto bijgesloten, maar op een Mini Electric ziet het er zo uit:

Omdat elk dak nét even anders is behandeld, is in principe elke Mini met zo’n dak uniek. Of het een hit gaat worden, moeten is even afwachten. De tweekleurige Peugeots (kleurtje aan de voorkant, zwart achter) zijn ook nooit echt aangeslagen.

















Interieur vernieuwde Mini vijfdeurs

Ook zien we nu iets meer van het interieur. In dit geval is er gekozen voor briljante bekleding. De retro ruitjes-bekleding past natuurlijk perfect bij Mini. Leuk om te zien dat we dit soort bekleding vaker voorbij zien komen. Het is een leuke afwisseling tussen het grijze stof en zwarte leer dat je het meest ziet. Het 8,8-inch multimediadisplay is helemaal standaard. Uiteraard zijn er enorm veel (prijzige) opties en accessoires mogelijk om er jouw eigen auto van te maken.















Motoren

Aanvankelijk zijn er drie motoren leverbaar voor de vernieuwde Mini vijfdeurs. Het begint bij de Mini One, met een 1.5 driecilinder turbo die 102 pk en 190 Nm levert. Een stapje hoger staat de Cooper, deze heeft in basis dezelfde motor, maar levert 136 pk en 220 Nm. De voorlopige topper is de Cooper S, die dankzij een 2.0 viercilinder 178 pk en 280 Nm levert. Alledrie de motoren zijn uit te rusten met een automaat, een handbak is standaard. Voor de oplettende lezer, de vijfdeurs is er dus níet met als 75 pk sterke ‘First’ of 231 pk sterke John Cooper Works. Jammer.













De vernieuwde Mini vijfdeurs is zeker niet goedkoop. Hij is er namelijk vanaf 26.900 euro. De ‘Cooper’ is er vanaf 28.900 en de Cooper S gaat pas weg als je 36.900 euro neer hebt gelegd.

Concurrentie vernieuwde Mini vijfdeurs:

Aanvankelijk was de Mini een auto met enorm veel concurrenten, maar op dit moment is er eigenlijk maar eentje. Dat is natuurlijk de Audi A1 Sportback. De goedkoopste is de ‘A1 Sportback 25 TFSI Pro Line’, die 27.860 euro moet kosten. Qua uitrusting is de Audi ietsje luxer. De prestaties zijn Mini of meer gelijk, alhoewel de Mini 500 cc extra tot zijn beschikking heeft.

Je kan ‘m nu bestellen. De auto staat volgende maand al bij de Mini-dealer.