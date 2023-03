Tesla bouwt krankzinnig veel auto’s in korte tijd

Tesla bouwt een krankzinnig aantal auto’s de afgelopen maanden. On-ge-loof-lijk.

Dat Tesla lekker bezig is met het bouwen van auto’s, zal jullie allemaal niet ontgaan zijn. De Amerikaanse fabrikant heeft wereldwijd enkele gigafactories die in grote getale de Model S, Model 3, Model X en Model Y assembleren. Met name de ‘3’ en de ‘Y’ zijn enorm in trek bij het grote publiek.

Qua prijs zitten ze net boven de ‘redelijk aangeklede elektro hatchbacks’. Dus in plaats van een complete Nissan Leaf of niet kale Volkswagen ID3 rijd je ook een Tesla, welke een klasse groter is. Dan is het de vraag: werkt deze tactiek? Jazeker! En niet zo’n klein beetje ook, want man-oh-man wat bouwt Tesla krankzinnig veel auto’s.

Paar maanden tijd

En dan bedoelen we echt heel erg veel auto’s. Vorig jaar kon de autoclub van Elon Musk een feestje houden omdat ze al 3.000.000 auto’s hadden gebouwd. Het feest-plannings-comité kan weer iets leuks organiseren, want de volgende mijlpaal is bereikt. Tesla heeft namelijk onlangs de 4.000.000e auto gebouwd.

Ongelooflijk, maar waar. Tesla doet namelijk iets dat geen enkele auto fabrikant kan doen: de productie van elektrische auto’s enorm opschalen én winst maken tegelijkertijd. De Tesla Model Y is verreweg het meest populaire model.

Amper 7 maanden geleden stond de teller nog op 3 miljoen. De miljoenste auto heeft Tesla 12 jaar gekost. Met dank aan de Model 3 kon Tesla in 18 maanden de 2 miljoen aantikken. Tesla weet dus de productie goed op te schroeven. Daarbij zijn de extra gigafactories in China, Texas en Duitsland cruciaal geweest. Op dit moment bouwt Tesla zo’n 142.000 auto’s per maand.

Tesla bouwt krankzinnig veel, wordt meer

Daarmee loopt Tesla nog niet helemaal op schema. Ze streven namelijk naar werelddominantie, lijkt het wel. In 2030, net wanneer de normale fabrikanten afscheid nemen van de verbrandingsmotor, hoopt Tesla op jaarbasis 20.000.000 auto’s te gaan bouwen. Daarvoor moet Tesla nog wel eventjes investeren, volgens Elon Musk zijn er dan in totaal 12 Gigafactories nodig.

Wat ons betreft ook een paar nieuwe modellen. We kunnen ons zo voorstellen dat je als consument niet elke keer dezelfde auto wil kopen. Zo is de Model S alweer 12 jaar oud, bijvoorbeeld.

