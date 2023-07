Autoverkoop juni 2023: Nederland houdt van kleintjes

De autoverkoop van juni 2023 bewijst dat we de goede kant op gaan en van kleine auto’s houden

Gisteren is er een nieuwe maand ingegaan: juli! We kunnen nu pas echt de zomer gaan vieren, alhoewel het weer juist in juni (tot nu toe) wat beter was. Over beter gesproken, dat is ook het geval met de autoverkopen in juni 2023. Alles duidt erop dat we weer naar ‘normale’ omstandigheden gaan.

Normaal niveau

De autoverkopen hebben een tijdje onder druk gestaan, vanwege Covid-19, daaropvolgende problemen bij toeleveranciers en het meest recent de oorlog in Oekraïne. De verkopen gaan de laatste tijd al wat beter, maar nu lijkt het erop dat het lek boven is en we weer op een ‘normaal’ niveau zitten.

Afgelopen maand zijn er 37.340 auto’s op kenteken gezet, dat is bijna 25% meer dan zelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van vorige maand vlakt de groei ietwat af. Dit lijkt te impliceren dat de dealers weer ‘gewoon’ kunnen leveren, aldus Transport Online.

Autoverkoop juni 2023: Top 5 merken

Als we kijken naar de merken, dan zien we dat Volkswagen Kia weer heeft verslagen! Diepe buiging bij Tesla, want die moeten het hebben van slechts een paar modellen, terwijl de rest (ook Toyota en Renault) een veel omvangrijker modelgamma hebben.

Positie Merk Aantal exemplaren Marktaandeel 1 Volkswagen 3.883 10,4% 2 Kia 3.181 8,5% 3 Tesla 2.618 7 4 Toyota 2.354 6,3 5 Renault 2.275 6,2

Autoverkoop juni 2023: Top 5 modellen

Hier zien we iets heel bijzonders. Tesla staat wee op nummer 1! Dat is natuurlijk geen verrassing als je de merk top 5 ziet. De Model S en Model X verkopen mondjesmaat, dus alles komt op het conto van de Model Y, alhoewel de Model 3 ook in de top 5 staat!

Positie Merk + Model Aantal exemplaren Marktaandeel 1 Tesla Model Y 1.702 4,6 2 Kia Picanto 1.112 3 3 Peugeot 208 1.051 2,8 4 Volkswagen Polo 1.007 2,7 5 Tesla Model 3 840 2,3

Wat ook opvalt: de Kia Picanto is onverminderd populair. Het bewijst dat nog altijd dat de consument een A-segment auto wenst. Ook de populariteit van de 208 en Polo tonen aan dat kleine hatchbacks gewild zijn. Koop ze maar snel, want fabrikanten zijn tegenwoordig afscheid aan het nemen van het A- en B-segment. Zo is onlangs de Ford Fiesta uit zijn lijden verlost.