En het merk met de meeste terugroepacties tot nu toe is..

De meeste terugroepacties in 2023 tot nu toe.

Terugroepacties. Het kost je tijd, want je moet terug naar de dealer, maar je wil ook niet dat het open blijft staan. Er is immers altijd een risico aan verbonden als je de actie negeert. Autofabrikanten roepen ook niet voor hun lol soms miljoenen auto’s terug. Bovendien blijft de terugroepactie openstaan aan de hand van je kenteken als je het euvel niet oplost. Niet heel handig met een eventuele verkoop.

Enfin, het ene merk heeft meer te maken met terugroepacties dan het andere. Maar welk merk maakt er op dat vlak een potje van? De terugroepacties in de eerste zes maanden in de Verenigde Staten zijn bekend. Aan de hand van cijfers van de NHTSA, gedeeld door Autonews. Amerika dus, dat betekent dat cijfers over de rest van de wereld niet zijn meegenomen. Knoop dat in je achterhoofd.

Tromgeroffel. Op plek nummer één met de meeste terugroepacties in 2023 tot nu toe staat Ford. Dat had je misschien niet verwacht. Toch is het zo. 31 verschillende modellen van het merk zijn alleen al dit jaar betrokken bij terugroepacties.

Het gaat in totaal om 4,1 miljoen Fords die terug zijn geroepen in de States. In de eerste zes maanden van 2023 zijn er in totaal 515 verschillende modellen van allerlei merken teruggeroepen. Het gaat in totaal om 16,7 miljoen auto’s.

De tweede plaats gaat naar autoconcern Stellantis. De autogroep is verantwoordelijk voor 26 terugroepacties, met in totaal 1,7 miljoen auto’s.

Het jaar is nog niet voorbij. Het is afwachten wat de overige zes maanden van 2023 gaan doen. Het goede nieuws is dat het totaal aantal terugroepacties tot nu toe 11 procent lager ligt in de VS in vergelijking met 2022. Toch nog een beetje goed nieuws.