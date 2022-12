Ford Europa ondergaat een metamorfose

Er moeten dingen veranderen bij Ford Europa om te kunnen blijven bestaan.

Ford is als stokoud merk natuurlijk al jaren deel van het decor, maar eigenlijk is het best een raar merk. Daar bedoelen we mee dat je het over vier verschillende Fords kunt hebben. Ford USA, Ford Europa, Ford Australië en Ford Brazilië. Alle vier wordt er zeker veel gedeeld met elkaar, maar elke van deze takken richt zich specifiek op modellen voor hun eigen afzetmarkt. Zo heeft Ford USA geen Fiesta en Focus zoals wij (behalve ST en RS), maar hebben wij weer geen Ford Falcon zoals in Australië. Ford Brazilië richt zich vooral op goedkope volumemodellen die wij niet willen, behalve bijvoorbeeld de Ka+ en de EcoSport (en een megasucces waren beide niet). De F-serie trucks blijven weer voornamelijk uitbesteed aan de VS. Kortom: wij hebben vooral te maken met Ford Europa die speciaal voor de Europese markt modellen ontwerpt en uitbrengt. De Focus, Fiesta en Puma bijvoorbeeld, die zijn enkel en alleen voor ons.

Strategie

Een mooie strategie op zich. Elke markt heeft zijn eigen wensen en eisen en op deze manier kun je een wereldwijd bekend merk meer huiselijk laten voelen voor elke markt. Ford laat nu weten dat de strategie een groot nadeel heeft, namelijk dat winst maken op deze manier moeilijk is. Vergeleken met rivalen van bijvoorbeeld Stellantis of VAG zijn Fords vaak goedkoper om te kopen voor de klant, maar duurder om te bouwen. Daarom zijn bijvoorbeeld modellen als de Mustang Mach-E bedoeld om wereldwijd verkocht te worden zonder onderlinge veranderingen.

Metamorfose

Daarom kondigt Ford aan in gesprek met Automobilwoche dat Ford Europa op de schop gaat. Ten eerste wat we wel verwachtten: de Fiesta gaat eruit (dat wisten we ook al) en de Focus is ook tegen 2030 passé. Ook zijn de vanaf 2030 te introduceren modellen allemaal elektrisch, zo veel lijkt ook wel aannemelijk. Ford wil de boel versimpelen (lees: de winst maximaliseren) met een compleet nieuwe strategie.

Vier reeksen

Ford Europa gaat hun producten verdelen onder vier pijlers:

Wild Performance (denk Mustang)

Urban Escape (denk Puma)

Active Adventure (denk Explorer)

Ultimate Outdoor (denk Ranger)

Dit betekent dat er minder ‘specifieke’ modellen uitgebracht worden voor de Europese markt en meer gekeken gaat worden naar volume. Modellen die dus het gros van hun onderdelen kunnen delen met andere Fords. Zo maximaliseer je de winst.

Switchen

De modellen moeten dus van alle markten thuis zijn, wat een verkapte manier lijkt voor Ford Europa om enkel nog crossovers te gaan bouwen. De vraag “maar wat als ik een Fiesta wil kopen?” wordt dan ook beantwoordt met “dan moet je een Puma kopen.” De toekomst volgens Ford.