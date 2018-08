En jawel, Alonso vraagt om ban voor Hulkenberg [updated]

Lamlul! - Nico Hulkenberg.

In een ietwat saaie Belgische Grand Prix (verslag) pakte Max Verstappen zojuist zijn eerste podium voor eigen publiek. Reden tot blijdschap en vreugde natuurlijk, maar het verhaal van de wedstrijd was de startklapper met als hoofdrolspelers Nico Hulkenberg, Fernando Alonso en Charles Leclerc. De laatste twee vormden overigens vooral onschuldige slachtoffers in het hele verhaal, want hoewel een en ander nog bij de stewards besproken moet worden zullen weinigen de schuld níet bij de Hulk neerleggen.

Feitelijk hadden we overigens kunnen weten dat het weer op deze manier los zou gaan. Perez stond immers P4 op de grid. De laatste keer dat dat het geval was gaf de kalender het jaar 2012 aan en ging Grosjean compleet los op de coureurs voor hem op de grid. @ikschrijfookoverautos wilde het jullie maar even laten weten.

De flinke gelijkenis tussen de crash van Grosjean destijds en de crash van Hulkenberg vandaag is echter slecht nieuws voor de Duitser. Romain kreeg in 2012 namelijk een draconische straf op zijn bordje van de FIA: hij moest de race in Monza uitzitten en kreeg daarbij een boete opgelegd van 50.000 Euro. Alonso, die destijds nog voor Ferrari reed, heeft dit ook nog in zijn geheugen zitten en heeft nu naar verluidt de autoriteiten opgeroepen net zo streng te zijn voor NH27. Dit bericht althans Jennie Gow van de BBC.

So Hülkenberg admits to me that he messed up his braking point. Oh dear. He goes to the stewards in half an hour. Alonso has called for a race ban already. Just glad all 3 men walked away from that big shunt. #F1 @bbcf1 pic.twitter.com/yldDkJT1AI — Jennie Gow (@JennieGow) August 26, 2018

De kans dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren lijkt ons vrij klein. Grosjean kreeg destijds de zware straf omdat het voor hem de zoveelste crash van dat seizoen markeerde. Dat Mark Webber hem kwalificeerde als een ‘first lap nutcase’ hielp ook niet mee. GRO beet wellicht iets te weinig van zich af en werd als een voorbeeld gesteld voor alle jonge coureurs die zich onsterfelijk voelen in de moderne raceauto’s. Niet veel later (voor seizoen 2014) werd het systeem met penalty points op de F1 licentie van de coureurs ingesteld om een meer consistente naleving van de regels na te streven. Pas bij twaalf penalty points volgt een automatische ban voor een race. Vóór deze race had Hulkenberg er pas eentje achter zijn naam staan.

Dat gezegd hebbende maakt het reglement wél een provisie om een coureur direct te bannen voor een race in ‘extreme gevallen’. In de Sporting Regulations valt namelijk dit te lezen:

In extreme cases stewards may choose to enforce tougher penalties. They can drop a driver any number of grid positions at the next Grand Prix; impose time penalties; reprimand a driver; exclude a driver from the results; or suspend a driver from the next race.

Van Hulk smash naar Hulk bibber?

UPDATE: Hulkenberg heeft geen ban gekregen, maar wel een andere zware straf: bij de volgende race op Monza wordt hij tien plaatsen teruggezet op de grid. Tevens mag hij zich verheugen op drie extra penalty points op zijn licentie.