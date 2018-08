Youtuber (18) rijdt zichzelf en twee anderen dood in McLaren

Tragoidia.

De discussie over jonge bestuurders toegang geven tot supersnelle auto’s kan weer volop aangeslingerd worden. Mede dankzij zaken als Youtube en de alsmaar exploderende salarissen van sporters kunnen tegenwoordig steeds meer piepjonge gelukzakken/harde werkers achter het stuur kruipen van serieuze sportwagens. Of de zich nog ontwikkelende harsens van deze lieden de weelde van zo’n snelle dure bak die ook nog eens het ego streelt kunnen handelen, is echter de vraag.

For the record: als rechtegaarde liberaal ben ik geneigd te zeggen ‘laat maar gaan en moge de chips vallen waar ze vallen’. Maar een gebeurtenis als degene die zich onlangs afspeelde in ‘Murica, doet je daar toch aan twijfelen. We hebben het over Youtuber McSkillet, een gozer die computerspelletjes speelde (met name Counterstrike) en dat filmde. Ik ben er waarschijnlijk al net wat te oud voor om het te bergijpen, maar kennelijk leverde ook deze gozer dat zoveel geld op dat hij een McLaren 650S kon kopen. Vervolgens maakte hij uiteraard ook weer een filmpje met de ‘onthulling’ van deze auto:

Klinkt allemaal tof natuurlijk, maar afgelopen week ging het gruwelijk fout. McSkillet, echte naam Trevor Heitmann, veroorzaakte namelijk een enorm ongeluk in San Diego toen hij tegen de rijrichting in tegen een Hyundai SUV aanreed op de I-805. Zijn McLaren klapte frontaal op de Koreaan. Bij de crash kwam McSkillet zelf, maar ook de 43-jarige bestuurder van de SUV en haar dochtertje van 12 om het leven. Ooggetuigen hadden de zwarte McLaren eerder die dag al door een hek zien rammen bij een basisschool. Nog zes andere auto’s werden betrokken bij het ongeluk, waarvan er twee in de hens vlogen. De lokale politie claimt dat McSkillet minimaal 160 kilometer per uur reed. Enkelen speculeren dat de hele actie opzet geweest kan zijn, omdat zijn inkomstenbronnen opgedroogd waren.

