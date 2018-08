Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2018

Patattekes voor de winnaar en pickels voor de verliezers.

Na een interessante zomerpauze met de nodige twists en tribulations, wordt het F1 seizoen dit weekend op de baan hervat in het Belgische Spa. Het was altijd al een speciaal momentje als het F1-circus het magische asfaltlint van een slordige zeven kilometer lang in de Ardennen aandeed, maar de afgelopen jaren is dat nog wat extra opgevoerd voor ons Nederlanders. Immers reizen inmiddels talloze Nederlandse fans jaarlijks af naar het Zuiden, in de hoop Max te zien schitteren in het land waar hij geboren is.

Tot op heden is het Max Emilian echter nog nooit gelukt om het publiek met een geweldig resultaat in vervoering te brengen in België. Althans niet in de F1. Ook gisteren in de kwalificatie ging het weer niet geheel naar wens. Door een verkeerde timing in de lastige omstandigheden van Q3 zat er voor Red Bull niet meer in dan P7 voor VER en P8 voor RIC. Helemaal vooraan staan ‘gewoon’ weer Hamilton en Vettel, terwijl de tweede startrij verrassend volledig roze kleurt. Volgen er vandaag tijdens de race nog meer verrassingen?

Start

Iedereen focust zich op de twee titelpretendenten vooraan het veld, die dit jaar pas voor de derde keer naast elkaar staan op de eerste rij. Vettel komt beter weg dan Hamilton, maar voordat we goed en wel kunnen vaststellen wie van de twee aan het langste eind trekt, gaat de chaos compleet los. KABLABBER! Hulkenberg verremt zich op groteske wijze en torpedeert Alonso over de Sauber van Leclerc (die uiteraard deel uitmaakt van mijn F1 team) heen. Echo’s van Grosjean 2012.

De camera grijpt uiteraard dit moment vol in beeld, maar onder de radar roken ook Ricciardo en Raikkonen een zware pijp. Ricciardo’s achtervleugel wordt weggemaaid door de vliegende McLaren van Alonso en later raakt de honingdas Raikkonen. Beiden moeten terugharken naar de pits. Maar dat is nog niet alles! Ook de achteraan gestarte Bottas blijft niet geheel foutloos, want hij raakt Sirotkin.

Door alle mêlee is het eigenlijk direct duidelijk dat er een Safetycar op de baan zal komen, maar dit gebeurt uiteindelijk pas vlak nadat Vettel kans heeft gezien Hamilton te verschalken op het Kemmel Straight. De Duitser kiest vlak na Raidillon de buitenkant, wat normaal niet de beste manier is om in te halen, maar zijn snelheid ligt zoveel hoger dat hij al halverwege het rechte stuk HAM voorbij is. Die laatste moet bovendien ook vrezen voor de Force India’s Racing Points die hem belagen, maar de Brit weet die aanval af te slaan. Perez gaat wel zijn teammaatje Ocon voorbij. Het mag allemaal, want pas vlak na deze schermutselingen besluit de wedstrijdleiding alsnog de Safetycar in de baan de brengen.

Mid Race

Die Safetycar gaat vervolgens pas weer weg in ronde 5. Verstappen heeft zijn neus schoon gehouden en ligt vijfde. De weg naar het podium ligt open, want voor hem rijden de twee roze rakkers. Al in ronde zeven pakt VER zijn oude rivaal OCO, met een move die een klein beetje doet terugdenken aan de strijd die de twee ooit uitvochten in de F3 op dit circuit. Niet veel later moet ook Perez eraan geloven. Champagne voor eigen publiek?

Dat laatste zit er in ieder geval niet meer in voor Kimi Raikkonen. Niet alleen omdat de Fin niet voor eigen publiek rijdt, maar ook omdat er iets serieus mis blijkt te zijn met zijn auto. De koning van Spa heeft de snelheid niet en zoekt een paar keer de pits op. De laatste keer besluit het team dat het geen zin meer heeft en schuift het Kimi’s SF71H de garage in. Beelden laten zien dat de achtervleugel niet meer fris is. Wat een sof voor het sympathieke drankorgel, die dit weekend stiekem misschien wel de snelste van allemaal was.

In ronde 22 zoekt Hamilton de pits op. Hij gaat voor de undercut. Vettel krijgt via de radio te horen dat hij even op het gaspedaal moet drukken. Nadeel voor HAM: hij komt net achter Verstappen de baan op. Het verschil is 2,6 seconden, maar dat is te weinig om een hele ronde schone lucht te hebben. HAM angelt met zijn nieuwe banden VER namelijk makkelijk en snel binnen. Als Vettel weer de pitstraat uitkomt komt de Duitser net vóór Verstappen weer de baan op en dus ook net voor Hamilton. Die laatste gaat vervolgens met gemak Verstappen voorbij na Eau Rouge. Het lijkt erop alsof Verstappen de Brit maar gewoon op jacht naar Vettel laat gaan. Op zich geen slechte gedachte: als die twee kemphanen elkaar nou eens van de baan rijden…

Dat laatste gebeurt echter niet. Vettel opent het gaatje weer naar Hamilton en lijkt gewoon net dat beetje meer snelheid in zijn auto te hebben. Precies zoals we dat eigenlijk verwacht hadden. Als Verstappen ook zijn stop maakt, komt hij terug in het niemandsland dat hij inmiddels iets beter kent dan hij zou willen: mijlenver achter de Merc en Fezza, mijlenver vóór zijn naaste belager uit het middenveld. Die laatste heet overigens nog steeds Perez, maar Bottas komt eraan. De vanaf P17 gestarte Fin, die ook nog eens een akkefietje had met Sirotkin bij de start, laat maar weer eens zien hoe groot het verschil is tussen de topauto’s en de rest van het veld. Ricciardo kan dat laatste net als Raikkonen niet laten zien: ook hij parkeert zijn beschadigde bolide in de pits.

Finish

De laatste paar rondjes staan in het teken van de ongelijke strijd tussen Perez en Bottas voor P4. De Mexicaan weert zich kranig, maar heeft geen enkele kans. Desalniettemin is het een mooie dag voor Lawrence Stroll, die zijn nieuwe speeltje direct 18 kostbare punten ziet binnenhalen. Daarmee is het Williams direct alweer voorbij in het constructeurskampioenschap en staat het vlak achter Sauber, dat vandaag één puntje haalt met dank aan Marcus Ericsson. Voor zoonlief Lance is het echter weer een dag om te vergeten: hij wordt net als in de kwalificatie van gisteren op waarde geklopt door teamgenoot Sirotkin, die zonder dat iemand het opvalt Lance Vance Dance steeds vaker de kaas van het brood eet.

Vettel verkleint het gat met Hamilton in het kampioenschap van tot 17 punten. De titelstrijd blijft dus ongemeen spannend. Ferrari lijkt namelijk een marginaal snellere auto te hebben dan Mercedes, maar Hamilton heeft nog een buffertje. Als de Brit goed blijft scoren, duurt het nog wel even voordat de Duitser hem voorbij is. Hamilton en Verstappen doen vandaag gewoon wat ze konden doen met P2 respectievelijk P3. Zo staan de grote drie dus op het ereschavot. Podium voor Max in Spa!

Daarachter zijn het zoals gezegd Bottas voor Perez en Ocon op de plekken vier, vijf en zes. Grosjean houdt zijn neus schoon voor zes lekkere puntjes met P7 en finisht voor zijn teammaat Magnussen. Gasly pikt twee welkome puntjes op voor Toro Rosso met het Honda-blok, vóór Ericsson die het laatste puntje wegsnoept in de Sauber.

De echte verliezers van de dag heten naast de uitvallers Sainz, Hartley en Vandoorne. Renault kwam er absoluut niet aan te pas dit weekend, Hartley verzuipt weer in vergelijking met Gasly en Vandoorne eindigt de race waar hij ‘m begon: als allerlaatste. Op de meet bedraagt het verschil met Hartley zes seconden. Dat de Williamsen geen punten scoren mag geen verrassing heten meer heten. Sterker nog, met de auto die ze dit jaar hebben gefabriceerd, hoeven we ze vandaag niet eens per se onder de verliezers te scharen. Sirotkin en Stroll houden namelijk tenminste nog twee auto’s (Hartley en Vandoorne) achter zich en dat hebben we weleens anders gezien dit seizoen. Op naar Monza!

De volledige uitslag

1. Vettel

2. Hamilton

3. VERSTAPPEN

4. Bottas

5. Perez

6. Ocon

7. Grosjean

8. Magnussen

9. Gasly

10. Ericsson

11. Sainz

12. Sirotkin

13. Stroll

14. Hartley

15. Vandoorne

DNF

Ricciardo

Raikkonen

Hulkenberg

Alonso

Leclerc