Pech voor Alonso kwam door boterhamzakje. Huh? - Autoblog.nl

Dankzij een boterhamzakje moest Alpine zijn race staken?

Soms krijg je van die nieuwsberichten binnen, waarvan je denkt: hoe dan? Zo ook bij Alpine. Dat team strijdt in het middenveld en wist gisteren tijdens de GP van Bahrein helaas geen punten te halen.

Dat wil niet zeggen dat ze een slechte indruk maakten. Esteban Ocon werd er helaas ‘uit gekegeld’ door Sebastian Vettel. De Duitser deed precies hetzelfde bij Ocon als dat hij bij Verstappen deed op Silverstone in 2018. Hij reed er te dicht achter terwijl hij te snel ging. Niet dat de Fransman een topklassering tegemoet ging, maar de schermutseling heeft niet geholpen.

Boterhamzakje

Maar ook Alonso verging het niet al te best. De Spanjaard leek in bijzonder goede vorm te zijn. Vergeet niet dat de tweevoudig Wereldkampioen er in 2019 en 2020 níet bij was. Het was absoluut niet te merken. Helaas moest hij zijn race halverwege staken.

Zoals we al verklappen in de titel (geen clickbait!) is de reden een, eh, boterhamzakje. Dat laat Marcin Budkowski weten. De Executive Director van Alpine geeft aan dat het telkens iets minder ging met Alonso. De start was uitstekend, maar bij de eerste pitstop was duidelijk dat de motor iets teruggeschroefd moest worden.

Brakeducts

Daarna werd het nog erger. Een boterhamzakje raakte op wonderlijke wijze in de brake-ducts rechts achter. Dit zorgde ervoor dat het systeem overhit raakte. Uit veiligheidsoverwegingen heeft Alpine besloten Alonso naar binnen te halen. Toen was nog niet duidelijk dat het om iets simpels als een boterhamzakje ging.

Voor Alonso begon zijn rentree met een DNF. Ocon kon de race wel uitrijden, maar behaalde daarbij geen punten. De auto van de Fransoos was beschadigd, waardoor Ocon niet meer kon aanvallen. Dus voor wie de strijd in het middenveld interessant vond gisteren, over drie weken is deze (hopelijk) nog spannender.