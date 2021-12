Goedmakertje Spa 2021 klap in gezicht fans

Elke oplossing is beter dan geen oplossing. Toch is het goedmakertje van Spa 2021 een beetje wrang.

Het is bijzonder vermakelijk om de buitenlandse media te lezen als het gaat om Formule 1. Uiteraard kijken ze er net iets anders naar dan wij Nederlanders. Niet in de minste plaats doordat ‘we’ dit jaar voor het eerst een wereldkampioen hebben!Er wordt nog altijd schande gesproken van de beslissing van Michael Masi tijdens de GP van Abu Dhabi. De overwinning (en dus de titel) die voor Hamilton bedoeld was rigged en ging naar Verstappen.

Maar er zijn nog meer schandes, met name de GP van België dit jaar. Die race was technisch gezien een race: 2 rondes achter de safetycar. Je kunt wel stellen dat de GP België 2021 in het water is gelopen (slechtste woordgrap van 2021 nog even op de valreep). Lewis Hamilton gaf tijdens de podiumceremonie aan dat de bezoekers hun geld moesten terugkijken. Lekker makkelijk roepen voor hem natuurlijk, maar in principe niet minder waar.

Goedmakertje Spa 2021

Kaarten voor Formule 1 zijn schreeuwend duur. Eten, drinken en parkeren tijdens een GP ook. En dan zit je op houten planken zo’n 80 meter van de baan. In het geval van de GP van België: tot je enkels in de blubber terwijl je doorweekt bent. Vervolgens krijg je na uren wachten te horen: er komt geen race, u mag naar huis!

Belangrijk is hoe ze het hebben opgelost hebben. Je zou kunnen aannemen dat de 70.000 betalende kaarthouders hun geld terugkrijgen. Dat gaat sowieso NIET gebeuren. Bummer. Wat dan wel? Nou, eigenlijk nog iets veel ergers dan de vinger tussen de ring- en wijsvinger. Het goedmakertje voor Spa 2021 is namelijk lachwekkend.

Er worden namelijk kaarten verloot. Iedereen die een kaartje had voor de afgelopen GP van België maakt daar kans op. Maar het grote probleem is het aantal. Het betreffen namelijk 20 VIP-kaarten, 50 Gold-kaarten en 100 Silver-kaarten, meer niet! Dus van de 70.000 gedupeerden krijgen er maar 170 een tegemoetkoming.

Reflectie!

Dan is het nu tijd voor een alinea met wat reflectie. Het probleem zit ‘m in de kosten en aansprakelijkheid. Spa is een bijzonder geval. De organsatie heeft weinig geld en het levert de F1 niet heel erg veel op. Het is met name de historische significantie dat Spa nog op de kalender staat. En laten we eerlijk zijn, die races in de zandbak zijn niet echt sfeervol. Dus de organisatie van de GP van België kan onmogelijk iedereen gratis laten terugkomen. Die hebben het geld hard nodig om het evenement überhaupt te kunnen bekostigen.

Dat geld hebben ze niet. Voor de FOM zou het een keurige geste zijn om iets terug te doen, maar bij Spa kan men minder geld verdienen. Daarnaast is er technisch gezien een race gehouden (twee ronden safetycar). Het grootste probleem is natuurlijk de overmacht: een race houden in de stromende regen was levensgevaarlijk en het weer werd er niet beter op. Het is zo’n situatie waarbij het makkelijker is om kritiek te hebben op de genomen beslissing dan om zelf met een gedegen plan aan te komen zetten.

Wat vind jij van de oplossing? Goed gekozen of pure diefstal? Moet Spa of de FOM ervoor opdraaien? Of de bezoeker? En waarom bestond er ooit zoiets als Bassieworst? Laat het weten, in de comments!

Via: Jalopnik.