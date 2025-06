En jawel, ook Mercedes wil benzinemotor langer levend houden

Mercedes moet een ‘koerscorrectie’ maken en dat betekent dat het uitfaseren van de benzinemotor uitgesteld wordt.

Als iemand vastberaden leek om een volledig gamma EV’s te bouwen, is het Mercedes wel. Na de EQC die er vroeg bij was kwamen de EQS en EQE, ook al snel als SUV. De GLA en GLB werden snel omgezet naar de EQA en EQB en al snel volgde een ambitieus plan om het hele gamma te EQ-ificieren. Ondertussen werden er allerlei dingen met hybrides gedaan om de laatste restjes brandstofauto’s weg te werken. Kortom: die deadline van 2030 om alleen nog maar EV’s te bouwen, die ging Mercedes wel halen.

Mercedes stelt einde ICE uit

En lees het niet verkeerd: Ola Källenius, de grote baas van Mercedes, wil de elektrificatiestrategie niet volledig laten varen. Maar de reactie van de markt op elektrische auto’s valt tegen. En dus wordt toch het pitje waarop de ICE-auto’s staan te sudderen weer een beetje verder aangestoken. Dit komt natuurlijk overeen met de geluiden die al een tijdje rond gaan van de V8 die terugkeert naar verschillende AMG-modellen om de tegenvallende viercilinder hybride af te lossen.

Investeren in beide

Källenius vindt dan ook dat de EV’s die zij bouwen niet het probleem zijn. Hij vindt dat de elektrische Mercedessen scoren op veel vlakken en vergeleken met benzineauto’s vrij compromisloos zijn. Modellen als de CLA en de aankomende elektrische GLC zijn dan ook nog maar het begin. Dat gaan ze echt niet in de steek laten, belooft Källenius.

De koerswijziging slaat dan ook meer op het niet willen wedden op één paard. Mercedes merkt ook dat de vraag naar auto’s met benzinemotor niet zo sterk afneemt als verwacht. Dat in de steek laten is funest voor je winst. Dus, net als bijvoorbeeld Audi en BMW, wordt er gewoon geïnvesteerd in beide waar nodig. Zo blijven beide aandrijvingsvormen beschikbaar en creëer je niet ineens een gat waar potentiële ICE-shoppers in passen.

Het enige wat nu lijkt te veranderen is dat Källenius de deadline van 2030 niet meer zo hard inzet. En dus is de kans groot dat je tot na 2030 nog steeds benzine mag stoken bij Mercedes. Maar verwacht ook zeker nog een hele rits EV’s die aangekondigd worden. Het beste van twee werelden? (via AMS)