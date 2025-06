Belangrijk model Toyota is ’te saai voor Europa’

Moet een potentiële bestseller van Toyota even dezelfde behandeling krijgen als de Prius?

We hadden het er afgelopen week nog over: de Toyota Prius, ondanks zijn praktische tekortkomingen, is absoluut geen saai model meer. Want Toyota heeft al een tijdje wat goed te maken als het aankomt op het hebben van een wat stoffig imago. Het zijn oerdegelijke auto’s, maar ‘het oog wil ook wat’. En dus is Toyota langzaam maar zeker bezig om alles net even wat leuker en minder belegen te maken.

Toyota Corolla Cross

Toch lukt dat nog niet overal. Specifiek bij de Toyota Corolla Cross. Die moet eigenlijk wel een beetje belegen zijn, want als je een excentriekere C-segment crossover wenst heb je de C-HR al. Met de Corolla Cross zeg je eigenlijk ‘nee, doe maar normaal’. En als we eerlijk zijn, dat straalt ‘ie ook wel een beetje uit. En dat mag. Een Toyota Corolla heeft niks te bewijzen. Da’s gewoon een oerdegelijke auto.

Niet spannend genoeg

Toch erkent Toyota dat het te veel de andere kant op gaat. Tegen Automotive News zegt het merk dat de Corolla Cross last heeft van het zijn van een wereldauto. Dat houdt in: eigenlijk neemt de Corolla Cross de rol van kleine crossover op zich in de VS, maar kan vrijwel identiek hierheen gebracht worden. Scheelt weer kosten. En in de VS scoort de Corolla Cross prima als brug tussen de C-HR en RAV4, maar in Europa merkt Toyota dat de Corolla Cross wat tegenvalt.

Wij Europeanen zijn verwende nesten. Japanners en Amerikanen zitten redelijk op één lijn qua wensen, maar in Europa is het lastiger om zo’n model te optimaliseren. Toyota merkt dat en ziet dat de Corolla Cross wat tegenvalt op ons continent. Het merk schrijft dit af op het feit dat de Corolla Cross wat saai en degelijk is vormgegeven. Da’s de bedoeling, toch? Maar Europeanen blieven dan de C-HR liever. Die is wat uitbundiger. Lekker hip. Alles wat je wil dat een crossover is. Of in ieder geval uitstraalt.

Het is om die reden dat de Toyota Corolla Cross er nu is als GR Sport. Iets meer jeu. Maar Toyota meent dat de aankomende generatie sowieso wat eigenzinniger wordt. En dat zien we graag, want het lukte zo ook om de nieuwe RAV4 wat leuker te maken. Of bijvoorbeeld de eerder genoemde oerbelegen Prius wat nu een knap model is. Wij hebben overigens nog wel een idee om de Corolla Cross ietsje leuker te maken. Hey Google…