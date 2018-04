En jawel, weer een Audi RS4 gejatmoosd in Putten

Misschien moet Audi nieuwe RS4's gewoon standaard leveren met BearLock in Nederland.

Het heeft drie dagen geduurd. Afgelopen dinsdag schreven we over de vorige gejatte Audi RS, maar zoals bekend volgen de ontwikkelingen in RS-diefstal land zich snel op. Afgelopen nacht was het namelijk weer raak: bij een handelaar uit Putten werd tussen 02:00 en 04:00 uur ’s nachts deze blauwe B7 RS4 Avant met kenteken PJ-398-L ontvreemd. De dealert doet op Facebook een oproep om ogen en oren open te houden voor de snelle boksbeugel.

Delen!!!! Vanacht rond 3:00 is er bij ons deze Sprint Blauwe Audi RS4 kenteken PJ-398-L gestolen. Graag uitkijken en zoveel mogelijk delen. Geplaatst door Garagebedrijf van Veenhuisen op donderdag 12 april 2018

Wat dat betreft is het in dit geval jammer dat de auto niet verswekkerd is. Afgezien van de opvallende blauwe lak (Sprint Blauw) is de Audi op het oog vrij normaal samengesteld met de bekende 19″ velgen. Het interieur is bekleed met zwart leder. Extra zuur is dat de dealer de auto aanbood voor een absolute bodumprijs. Kom op dievengilde, kunnen jullie niet eens die twee ruggen aftikken? Jullie jatten nu gewoon puur uit beroepseer zeker?

Slechte grappen latende voor wat ze zijn: mocht je info hebben over de RS4, neem even contact op met de dealer. Wellicht kan de snelle station dan nog gered kan worden voordat er een touw met een Duitse pinautomaat achterhangt op weg naar een bepaalde wijk in Utrecht.

Bedankt iedereen voor de tips!