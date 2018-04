BENZINNNN! Brandstoflimiet in de F1 verdwijnt al in 2019?

Het. Beste. F1. Nieuws. In. Tijden.

Met de komst van Liberty Media in de paddock, waait er een nieuwe wind door de F1. Sommigen zullen deze beschouwen als een prettige frisse bries op een zwoele zomernacht, anderen als een gure Noordooster op een toch al koude winterdag. Laten we het erop houden dat de wijzigingen die de Amerikanen voorstellen in ieder geval niet bij iedereen in goede aarde vallen.

Met zoveel ‘onzekerheid’ over de toekomstige richting van de F1, wordt er door de belanghebbenden achter de schermen flink gestreden om de eigen doelstellingen veilig te stellen. Veel van de kleinere teams willen bijvoorbeeld een budgetcap, maar dat zien de grotere teams juist niet zitten. De privateers willen simpelere, goedkope motoren, doch met name Mercedes en Ferrari willen graag dat de F1 een technologische uitdaging blijft op het hoogste niveau. Zo kunnen we nog wel even verder gaan met botsende belangen. De fans van de sport, waar het uiteindelijk toch allemaal om draait, moeten vaak maar afwachten of er toevallig iets moois uit het politieke proces komt.

Soms lijnen de sterren echter perfect op en komt iedereen tot dezelfde conclusies. Of in ieder geval, bijna iedereen. Het lijkt erop dat we zo’n glorieus gevalletje bij de kladden hebben. Binnenkort gaat de F1 Strategy Group, bestaande uit de FIA, Liberty Media en de afgezanten van zes F1 teams wederom babbelen over de toekomst van de sport en er staat in ieder geval één punt op de agende waar we heel blij van worden. Auto-Motor-und-Sport bericht dat er een consensus bestaat om de vermaledijde brandstoflimiet in de F1 af te schaffen! Straatfeest!

De belachelijke limiet werd in de F1 ingevoerd omdat Jean Todt zijn FIA een groen en maatschappelijk relevant imago aan wilde meten. Iedereen wist echter vanaf het begin dat het een wassen neus was: het F1 circus vliegt kriskras de wereld over en verbrandt daarbij copieuze hoeveelheden kerosine. Dat de auto’s op de baan per race maar 105 kilogram brandstof mogen gebruiken in plaats van, zeg, het dubbele, is wat dat betreft een heel klein druppeltje in een loeihete cilinder. Met andere woorden: de limiet is er puur voor de Bühne.

Helaas heeft de symbolische maatregel wel zijn weerslag gehad op de races van de afgelopen jaren. Niet zelden moeten de coureurs de zogeheten Lift and Coast-strategie gebruiken om te voldoen aan de regels. Niet remmen op de absolute limiet dus, maar een beetje van je gas af voor het ideale rempunt en de auto ‘uit laten rollen’. Het nieuwe rijden, maar dan in de F1. Dit jaar is de problematiek nog ernstiger, want meer downforce en het feit dat de motoren langer mee moeten gaan jagen het verbruik op.

Inmiddels zou zo’n beetje iedereen ervan overtuigd zijn dat er een einde moet komen aan de limiet. Alleen de FIA wil er nog niet aan, maar zij zouden nu toch bereid zijn in te binden. Het idee is namelijk dat de limiet van maximaal 100 kilogram brandstof per uur gebruiken blijft, maar de teams wel genoeg peut mogen meenemen om binnen die limiet de hele race voluit te gaan. Misschien rekenen we te snel, maar bij een race van 1,5 uur zou je dan dus 150 kilogram mee mogen nemen. Een stuk meer dan de 105 kilo die nu geldt als het maximum. De gesprekken vinden plaats op de 17de van deze maand en de limiet zou volgend seizoen al opgeheven kunnen worden. Laat het gebeuren!