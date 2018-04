Deze ‘Forsche’ is de definitie van briljant

Als O.J. met deze creatie gereden had, was hij de cameraploegen wellicht ontvlucht...

The Juice is loose! De beelden van O.J. Simpson die in zijn witte Ford Bronco probeert te ontvluchten van de politie zijn inmiddels iconisch geworden. De five-oh reed mijl na mijl achter de SUV avant-la-lettre aan, totdat Simpson uiteindelijk besloot maar naar zijn huis in Brentwood te karren. Over het verhaal van O.J. is vorig jaar een epische documentaire verschenen die een echte aanradar is voor de sportfanaat. Tip: kijk de hele serie van vijf afzonderlijke delen en niet de verkorte docu.

Het probleem van O.J. was natuurlijk: die baksteenesque stroomlijn van de Bronco was lang niet genoeg om aan de politie te ontkomen. Met een wat slankere koets had hij misschien meer succes gehad. Wellicht was dit ook de gedachte van de createur van het epische voertuig dat je op deze plaatjes ziet. Het idee om de Bronco te combineren met het icoon dat de 944 is kan alleen maar voortgekomen zijn uit het brein van een genie. Het ding doet ons een beetje denken aan die offroad-Siebener van laatst, maar dan nog beter. Tenminste qua concept.

De uitwerking is namelijk een beetje minder. Het ding staat aangeboden op Craigslist voor 4.500 Dollar. In de omschrijving valt te lezen waarom de prijs zo ongelooflijk laag is: de Ford en de Porsche praten nog niet helemaal goed met elkaar. En de motor is een 2.9 liter grote unit van Ford. Toch ziet de verkoper mogelijkheden: je kan er een V8 inhangen, of de offroad-banden vervangen door Rims en er een Donk van maken. We zeiden het al, deze man is een bonafide genie.