En nu is het klaar met die herrie: Rotterdam zet lawaai-flitspalen in

Te luid rijden wordt het nieuwe te hard rijden!

We kennen flitspalen voor snelheid, trajectcontroles en zelfs apps die alles bijhouden wat je doet. Maar Rotterdam doet er nog een schepje bovenop. Daar gaan ze binnenkort niet alleen kijken hoe hard je rijdt, maar vooral hoe hard je klinkt. Blijkbaar houdt niet iedereen van open uitlaten en een beetje toerenbegrenzer.

Niet te snel, maar te luid

Rotterdam heeft volgens het AD een nieuw wapen gevonden in de strijd tegen luidruchtige auto’s en motoren, namelijk: de geluidscamera. Eerder werd er al getest met een soortgelijke geluidscamera, maar nu lijkt het toch iets serieuzer te worden dan een test.

Op vier plekken in de stad worden flitspalen geplaatst die dus niet alleen beelden maken, maar ook het aantal decibellen meten. Denk aan een soort flitspaal met oren. De aanleiding is duidelijk. Vooral op zonnige dagen klinkt de stad volgens bewoners als een permanente afterparty voor uitlaten. Het zogenoemde ‘asoverkeer’ staat inmiddels bovenaan de irritatielijst. Alleen is het probleem lastiger aan te pakken dan je denkt, want geluid is juridisch gezien een stuk vager dan snelheid.

Leuk bedacht, maar juridisch ingewikkeld

Waar je voor te hard rijden dus gewoon een prent krijgt, ligt dat bij geluid net een beetje anders. In de wet bestaat namelijk geen duidelijke grens zoals bij km/u. Ja, ‘onnodig geluid’ is verboden, maar wat onnodig is, moet uiteindelijk nog steeds door iemand beoordeeld worden.

Daarom blijven de nieuwe flitspalen voorlopig vooral slimme meetinstrumenten. Ze kunnen straks wel een kenteken koppelen aan een geluidsniveau, maar een boete rolt er nog niet automatisch uit. Eerst moet een handhaver kijken of het echt overlast is, en dat moet ook nog eens standhouden bij een rechter. En trouwens: tijdens deze oefenfase worden er geen boetes uitgeschreven.

Rotterdam gaat het ‘gewoon proberen’

Ondanks alle haken en ogen gaat de stad toch van start. Voor de zomer verschijnen de eerste camera’s op onder meer het Haagseveer en de Strevelsweg. Die blijven daar vier weken hangen, waarna ze verhuizen naar andere plekken zoals de Maasboulevard.

Het doel is simpel: kijken of de techniek werkt en betrouwbaar genoeg is. Pas daarna wordt gekeken of het Openbaar Ministerie er iets mee kan. Tot die tijd blijft het vooral een proef. Of zoals de wethouder het zelf zegt: “we gaan pionieren.” Eigenlijk dus een beetje hetzelfde als de testen van een paar jaar geleden, maar dan met meer overtuiging.

Alsof dat nog niet genoeg is, test Rotterdam ook een nieuwe paal die hardrijders publiekelijk te kijk zet. Die toont je kenteken op een scherm met een “boodschap”. Een soort digitale walk of shame dus.