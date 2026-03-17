Officieel: het is helemaal over en uit met de Audi A8

Het is einde verhaal voor de Audi A8.
Een aantal jaar geleden kon je in het F-segment nog kiezen uit de Mercedes S-Klasse, de BMW 7 Serie, de Audi A8, de Lexus LS en de Jaguar XJ. Daar is anno 2026 echter weinig meer van over. De Lexus en de Jaguar waren al van het toneel verdwenen, maar nu is ook de Audi A8 niet meer te bestellen. En dat zal de komende jaren ook nog wel zo blijven.
Sinds 1994
Dat is toch wel een dingetje. De Lexus en de Jag zijn altijd de underdog gebleven, maar de A8 was een serieuze rivaal voor de S-Klasse en de 7 Serie. Audi is al sinds 1988 actief in dit segment. Eerst met de V8 en vanaf 1994 met de A8.
Nu is na 42 jaar dan toch het doek gevallen voor de Audi A8. In Nederland althans. Het viel ons op dat de A8 niet meer in de configurator stond en Audi bevestigt nu dat de auto inderdaad niet meer geleverd wordt in Nederland.
Uitgefaseerd
Elders – in Duitsland bijvoorbeeld – is de Audi A8 nog wel te krijgen, maar ook daar zijn de dagen van de topsedan geteld. Audi laat weten dat de A8 dit jaar wordt uitgefaseerd. Audi Nederland gaat daar niet op wachten en zet er nu al een punt achter. En dan ook écht, niet op de Flitsmeister-manier.
De A8 was in Nederland nog maar in twee uitvoeringen verkrijgbaar: de standaard A8 60 TFSI met V6 en de S8 met V8. Vorig jaar werden er welgeteld 18 stuks verkocht in Nederland. Dat lag echt aan Audi: van de S-Klasse werden nog 110 exemplaren verkocht en van de 7 Serie (inclusief i7) 184. Dus het is niet gek dat Audi er een punt achter zet.
Geen opvolger
Er restte nog de vraag: komt er een opvolger? Eerder liet Audi aan Autoblog weten dat ze nog aan het nadenken zijn wanneer ze een opvolger willen lanceren. Vandaag krijgen we een heel ander antwoord. Tijdens de jaarlijkse persconferentie bevestigde de fabrikant: de sedan wordt niet vervangen. Tenminste, voorlopig niet.
Dit artikel is oorspronkelijk op 13 februari 2026 gepubliceerd. Na de bevestiging dat er geen A8-opvolger zou komen, is het artikel bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd op 17 maart 2026.
Reacties
Stefje zegt
Nog een vlaggenschip minder voor Audi. Eerst de R8, en nu de A8.
Ik vraag me af in welke fase Audi zit. De nieuwe modellen lijken heel erg gericht op de Aziatische markt, maar slaan ook daar niet aan. In Europa snappen we er sowieso niks van; de nieuwe Q3 Sportback bijvoorbeeld is ongelofelijk slecht gelukt, in vergelijking met de voorganger, die prachtig was. Zelfde geldt voor de A4, die nu A5 heet.
Verandering is goed, maar wel als het noodzakelijk is. Veranderen om het veranderen werkt nooit. En het lijkt alsof ze juist in het laatste doorgeslagen zijn.
Audi moet eens goed in de spiegel kijken en nadenken waar ze heen willen, want binnenkort moeten belangrijke auto’s als de Q8 vervangen worden, en daar wil je echt geen flater slaan.
Ik heb heel mijn leven Audi gereden en zal het merk een warm bart toe blijven dragen, maar weer een nieuwe kooen zie ik voorlopig niet gebeuren.
Pordon zegt
De huidige Q3 mislukt noemen maar de vorige prachtig vinden. Schiet mij maar lek maar de vorige Q3 vond ik altijd al één van de lelijkste Audi’s die er te koop waren. De nieuwe is zeker niet moeders mooiste maar in mijn ogen zeker een verbetering tot de vorige. Zo zie je maar, over smaak valt niet te twisten.
Stefje zegt
Met de vorige bedoel ik de 2e generatie. Zowel de Sportback als normale SUV zijn prachtig. Zeker met S-Line pakket.
De eerste generatie was ook een gedrocht. Maar je zou verwachten dat het nieuwe model beter gelukt zou moeten zijn, niet lelijker.
Pordon zegt
Ik bedoelde ook de tweede generatie. Die vind ik niet om aan te zien. De SUV is nog oké maar de Sportback is een quasimodo. Deze nieuwste is wat mij betreft wel een verbetering maar kan ook deze geen mooie auto vinden.
kniesoor zegt
Dan zal Koning Willy op enig moment op zoek moeten naar een andere oto van de zaak.
mrcabdrivert zegt
Gewoon een dikke S600 zoals großpapa Bernhard.
Robert zegt
Hij heeft in het verleden Ford (Scorpio) en Volvo (S80) gereden, dus het ligt voor de hand dat hij de overstap maakt naar BMW of Mercedes-Benz. Maar wie weet verrast hij ons met een Genesis o.i.d.
Gele Koplamp zegt
Na 42 jaar? Ik begon me al heel oud te voelen, maar 1994 is toch echt 32 jaar geleden ;)
(En even een stukje A8 <3: https://www.youtube.com/watch?v=xegtBclSBMQ )
mrtrex zegt
Ja dat dus.
dare2think zegt
Audi is als laatste merk van de Duitse 3 ‘premium’ geworden en heeft maar een korte tijd echt iets ‘eigens’ bezeten. Dit is in het tijdperk van de motoren geweest, inderdaad in de tijd 2000-2010, met voor de W12 een uitloop naar 2018. Nu zijn die speciale topmotoren allang op hun retour. Hybride met V8 is niet speciaal.
Uitspraak van Doug DM is dat van elke autoklasse het icoon uiteindelijk altijd overleeft, maar de alternatieven verdwijnen in de geschiedenis. Dat is hier de S-klasse. BMW zal hun alternatief (7/8) duidelijk (anders) in de markt moeten zetten om in deze klasse actief te kunnen blijven. Audi was uiteindelijk niet onderscheidend genoeg.
citroen55 zegt
Audi heeft een nieuwe designer, deze heeft al wat laten zien, wat misschien niet gaat verschijnen op de weg. Audi heeft een beetje last van een “menopauze”. Ofwel, een zwalkend beleid waardoor links niet meer weet wat rechts doet. Want met: “we gaan nadenken of…” dat schiet niet echt op. Een groot concern heeft zo z’n voordeel, maar in de actuele situatie ook zijn nadelen, overigens niet alleen binnen deze organisatie.
shellplc zegt
Misschien heeft Alex daarom nog snel een nieuwe laten leveren, kan hij toch weer een flink aantal jaren vooruit.
hotze zegt
En anders importeert hij er nog één uit opa’s heimat.
mashell zegt
Je kunt je inmiddels afvragen of je nog een grote sedan moet maken of de clientèle niet liever een grote SUV heeft. Dat de Q9 het topmodel wordt. Zeker voor Audi klanten die ietwat progressiever zijn dan die van BMW en Mercedes.
O plaat zegt
Ik heb een hekel aan suvs je kan dan beter voor een bestelwagen gaan, en ik ben hier lang niet alleen in, de groep wordt enkel groter, ik vermoed dat de suv hype net zal uitdoven eens de kinderen van nu volwassen zijn. De auto van je ouders is altijd saai, zo stierf de stationwagen in de VS en een paar decennia later de mvp. Daar kan je als merk ook maar beter op inspelen.
mashell zegt
De verkoopcijfers geven je geen gelijk. Op het internet hoor je inderdaad veel gedram over SUV’s maar die mensen zijn niet degenen die nieuwe auto’s kopen. En degenen die dat wel doen willen juist wel SUV’s. Ik ga er vanuit dat de laagzitter gezinswagens helemaal uit gaan sterven, gewoon omdat er met SUV’S een alternatief is dat een hogere ruimte- en dus welvaartsbeleving biedt dan een auto waar je jezelf in moet vouwen.
HZW zegt
Het probleem voor Audi is Porsche, er gingen geruchten dat beide een gezamenlijk model zouden ontwikkelen.
Bij Audi Zou dat de Nieuwe A8 moeten worden en bij Porsche de Nieuwe Panamera, en beide als EV only.
Maar nu Porsche U-turns maakt op EV gebied en niet weet wat ze gaan doen met de Taycan en Panamera opvolgers, levert dat voor audi ook problemen op, niet alleen voor de A8 maar ook voor de volgende e-tron GT.