Snelle Audi A6-politieauto komt muurvast te staan in modderig Rotterdam

Het is niet voor het is dat iemand zich verkijkt op het Hofplein.

De Audi A6 Avant 3.0 TDI S-tronic quattro van de politie wordt door de smerissen als volgt omschreven: ”De Audi A6 Avant is het snelle interventievoertuig van de politie. De auto wordt voornamelijk ingezet op snelwegen en wegen buiten de bebouwde kom. De politie surveilleert ermee op snelwegen, handelt er verkeersongevallen mee af en voert er bijvoorbeeld achtervolgingen, spoedtransporten, verkeerscontroles en acties met partners mee uit.” Wat hij op het meest drassige stuk van de Rotterdamse binnenstad deed, is onbekend. We weten wel dat hij er langer dan gepland heeft gestaan.

Vanochtend rond 01:50 uur moet een agent wel een heel vreemde oproep hebben gekregen. Een van zijn collega’s had het Snelle Interventie Voertuig (SIV) per ongeluk in de modder geparkeerd. Ook met zijn quattro-vierwielaandrijving, 286 pk en 500 Nm aan koppel kwam de diesel-A6 niet uit de prut. Hieronder zie je goed hoe diep de Audi isingegraven.

Het (autokerk)hofplein in Rotterdam

Dit drassige deel van Rotterdam wist niet voor het eerst een auto langer dan gepland bij zich te houden. Op dezelfde plek strandde eind vorig jaar ook al een ambulance. Er kwam twee weken geleden ook al een Opel Astra en een Tesla Model 3-taxi vast te staan in de prut.

Vroeg vanmorgen heeft een bergingsbedrijf redding gebracht. Zij trokken de politie-Audi uit de modder. De schade bleef beperkt tot een flinke vuiligheid op de auto en een flinke deuk in het ego van de dienstdoende agent.

Komen er aanpassingen aan het Hofplein?

Je kunt je afvragen wat de politieauto er in hemelsnaam te zoeken had. Je moet daarvoor weten dat het Hofplein een tijdje afgesloten is geweest. Hulpdiensten moeten daar geen hinder van onder vinden. Daarom zijn er noodroutes: alternatieve wegen om tijdens een achtervolging te pakken. Dit moerassige deel is zo’n noodroute.

Er liggen (nog?) geen geplande maatregelen om een volgende vastgelopen ambulance, politie- of brandweerauto te voorkomen. Aangezien de binnendoorweg klaarblijkelijk nogal eens wordt genomen, lijkt het me niet onverstandig om hier eens over te vergaderen. De hamvraag voor ons: zou de nieuwe SIV, de Mercedes E450d 4Matic AMG Line, wel zijn losgekomen?

Bron: AS Media