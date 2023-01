Rij belastingvrij in deze lowrider lelijke eend

In de categorie origineel deze middag een unieke hotrod/lowrider; een belastingvrije Citroën 2CV.

Tja, deze occasion op Marktplaats kan ondergetekende als liefhebber niet negeren. Het is ook weer eens wat anders zeg maar. We hadden gisteren ook al een bijzondere ombouw, maar deze is ook het bekijken waard.

Een Citroën 2CV staat bekend om zijn unieke rijgedrag. Lekker mee wiegen in de bochten en drempels over scheuren alsof ze niet in de weg liggen.

Lowrider 2CV

Bij deze eend is het beter om wat voorzichtiger te zijn met die verkeersdrempels. De aanbieder van deze belastingvrije hotrod heeft namelijk het één en ander aangepast aan het toch eigenlijk perfecte veergedrag van het origineel.

Grondig aangepakt

Zo’n beetje alles is vernieuwd aan de auto. Hij is helemaal uit elkaar geweest en het originele chassis is vernieuwd. De dorpels, vloerplaten en kofferbakbodem zijn van RVS en roesten niet meer. Precies de zwakke punten dus. De velgjes zijn gepoedercoat en voorzien van nieuw rubber.

De motor is helemaal gereviseerd en de versnellingsbak is goed, aldus de verkoper. Verder nieuw: onder andere remblokken, remschijven, hoofdremcilinder, koppeling met drukgroep, remleidingen, benzineleidingen met retour (klaar voor injectie) en RVS veerpotten.

Die veerpoten zijn 250 procent stugger. Maar dat moet ook wel als je een Citroën 2CV zo laag bij de grond legt.

Roestvrij staal

Nieuwe schokdempers, RVS uitlaat en nieuwe RVS ventilatieklep. Ook zo’n roestgeval bij de gemiddelde eend. Die van mij heb ik al twee keer vervangen, dus ik wil er ook wel één van RVS…

Mocht je het idee hebben om een karretje te trekken, als dat nog lukt met zo’n lage achterkant, dan is er een afneembare trekhaak aanwezig.

Laaaaaaaaaag

Door al die modificaties is de eend 14 centimeter lager dan een normale 2CV. Wel interessant, de verkoper heeft het zo gedaan dat je de koets ook weer hoger kunt zetten, of nog lager. Al worden drempels in dat laatste geval wel echt een uitdaging.

De hotrod eend is gewrapt in het groen en van binnen met fluweel. Je moet zelf nog 1 deurtje doen, maar de folie krijg je erbij. Geen minpunten? Jawel, een scheur in de voorbank.

Nou de dagen worden al langer en voor je het weet is het lente. Wellicht is deze laag-bij-de-grondse klassieker iets voor jou. Bekijk gerust eens de hele advertentie. De vraagprijs is 6.500 euro, maar de ombouw was waarschijnlijk wel duurder dan er hier verdiend kan worden.

