BREEK! Dominant Mercedes wordt toch weer kampioen!

De FIA heeft een uitspraak gedaan waar Red Bull niet blij van wordt en Mercedes dominant blijft. Dus wij zijn ook niet al te blij.

Het is voor Formule 1-fans een lastige periode de afgelopen 10 jaar, met de laatste 7 in het bijzonder. Je zet de televisie aan en uiteindelijk wint Vettel of een Mercedes. Het zag er dit seizoen naar uit dat Mercedes eindelijk concurrentie kreeg van Red Bull.

Met Max Verstappen achter het stuurwiel is de Red Bull RB16B van dit seizoen absoluut gewaagd aan de W12 van Mercedes. Althans, waarschijnlijk is het ‘was’. Dat de snelheid van Mercedes zorgen baart, is bekend. Red Bull (en andere teams) hebben vraagtekens bij de snelheid en hun zorgen geuit bij de FIA. Deze heeft een uitspraak gedaan.

Niet blij

En het is een uitspraak waar je als Nederlandse autosportfan niet al te blij van wordt. De Mercedes is namelijk volkomen legaal. Het was duidelijk te zien dat de Mercedes bizar snel is geworden sinds hun laatste update. Op de rechte stukken werden enorm hoge snelheden gehaald, terwijl de vleugel maximaal staat. Dit betekent dat Mercedes de snelste in de bochten en op het rechte stuk zal zijn. Dan is het vrij makkelijk races te winnen/

Aan Motorsport Magazin laat Helmut Marko dat weten. Tevens deelt de Oostenrijkse oud-teamggenoot van Gijs van Lennep mee dat ze het zullen moeten accepteren. Daar heeft hij een punt, want het hoort bij de sport.

Geen protest tegen dominant Mercedes

Overigens heeft Helmut Marko en Red Bull niet geprotesteerd tegen de motor van Mercedes. Het was een vraagstuk waar hij duidelijkheid over wilde hebben. Dat is net zoiets als vragen aan je vriendin of je beter bent dan haar ex onder de lakens. Als ze ook maar twee tienden van een seconde moet nadenken, wil je het eigenlijk niet horen.

Er zitten een paar banen aan te komen waar motorvermogen enorm belangrijk is. In Austin (Circuit of the Americas) is het van levensbelang en op Abu Dhabi eveneens. Wellicht vond Mercedes dat de grap nu wel gemaakt is en gaan ze nu eventjes echt volgas.

