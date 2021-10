Goedkoopste Tesla van Marktplaats: dit is ‘m!

En alsnog is de goedkoopste Tesla van Marktplaats nog best wel duur. Maar daar krijg je wel wat voor terug!

Het is opmerkelijk dat Tesla nog geregeld als ‘nieuwkomer’ wordt betiteld. Ondanks dat het een van de nieuwere automerken is, bestaan ze al sinds 2003 en sinds 2008 bouwen ze auto’s. Dat is dus al 13 jaar dat ze aan de weg timmeren. Ze zijn wel harder gegroeid dan wie dan ook.

Omdat we deze 10 dagen extra veel aandacht besteden aan de elektrische auto, kan De Maatstaf niet ontbreken. Dat is de Tesla Model S. Deze auto is al in productie sinds 2012. Het is tevens de goedkoopste manier om een Tesla te kunnen kopen. We hebben even Marktplaats aangeslingerd en dit is ‘m! Ja, er staat nóg een goedkopere Model S-occasion te koop, maar die wordt geadverteerd met een ex-BTW prijs. Inclusief kom je ook wat hoger uit. Daarbij willen graag aandacht geven aan de toffe gasten die wél correct de prijzen vermelden.

Performance

De auto in kwestie is een Tesla Model S 85+ Performance. Dit was de eerste snelle Model S, nog voordat de Ludicrous, P90D, Plaid en dergelijke er kwamen. In principe heb je met 422 pk behoorlijk veel vermogen tot je beschikking.

Het mooie is dat Tesla de actieradius altijd wel voor elkaar had. Dankzij de 85 kWh-batterij (van de de naam ’85’) kon je 460 km halen, aldus de NEDC. Dat was hopeloos optimistisch, maar 350 kilometer kon je moeiteloos halen. Dan moest je niet elke stoplicht-sprint maximaal iedereen vernederen. In 4,6 seconden zit deze auto namelijk op de 100 km/u. Tegenwoordig kijken we er niet van op, maar dat was in 2013 echt heel erg snel voor zo’n grote auto. Sterker nog, dat is het eigenlijk nog steeds. Het is dat Tesla nu auto’s bouwt die sneller van hun plaats komen dan Formule 1-auto’s.

Prijs goedkoopste Tesla van Marktplaats

De goedkoopste Tesla van Nederland heeft sinds 2013 maar liefst 316.900 kilometer gelopen. Dus ja, je kunt stevig doorrijden met een Tesla Model S. De vraagprijs bedraagt 26.500 euro. Dat is een prijs inclusief BTW.

Er zijn meerdere redenen voor deze forse prijs. Tesla’s behouden nu eenmaal erg goed hun waarde. Je hebt de voordelen van een EV, maar niet de nadelen zoals een matige actieradius of lange laadtijden. Sterker nog, met deze auto’s kun je tegen gereduceerd tarief gewoon gebruik maken van het supercharge-netwerk. Nog een financiële incentive is dat je voor deze 2.100 kilogram zware schuit géén motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen tot 2025.

De advertentie voor de goedkoopste Tesla van Marktplaats kun je hier bekijken.