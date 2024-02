Enorme prijsverlaging Toyota bZ4x: koop je ‘m nu wel?

Met de enorme prijsverlaging van de Toyota bZ4x is de auto een stuk interessanter voor particulieren.

Toyota en elektrische auto’s is nog niet echt een gelukkig huwelijk gebleken. Af en toe lijkt Toyota wel een beetje op Nokia. Betrouwbare producten waar men wereldwijd voor warmloopt. Het is nog altijd een van de grootste autobouwers ter wereld en dat is knap als je bedenkt dat ze niet enorm veel merken in het portfolio hebben zoals Stellantis of Volkswagen.

Ondanks dat Toyota een pionier is het op het gebied van hybride-aandrijving, wil het qua elektrische auto’s nog niet echt vlotten. Met de cryptisch naamgegeven bZ4x moest het dan gaan gebeuren. Een compacte elektrische crossover met Toyota-badge. Dat moet toch wel een hit zijn, toch?

Enorme prijsverlaging Toyota bZ4x

Niet helemaal! Dat blijkt wel uit de enorme prijsverlaging van de Toyota bZ4x. Toyota heeft de bZ4x namelijk flink in de uitverkoop gedaan. De vanafprijs bedraagt nu 45.995 euro. Dan heb je de ‘Active’-uitvoering. De oude prijs was 49.285 euro. Die 45.995 euro is de prijs inclusief kosten rijklaar maken (de zogenaamde consumentenprijs). De fiscale waarde is 44.850 euro en dat betekent dat de auto nét voordelig genoeg is om in aanmerking te komen van de SEPP-regeling, de subsidie voor particulieren om een elektrische auto te kopen. Die bedraagt op dit moment 2.950 euro.

Mocht je een ‘Dynamic’-uitvoering wensen, dan kan dat. Die is er vanaf 49.995 euro (rijklaar) en komt dus niet in aanmerking voor de SEPP. Wel krijg je een luxer en dikker aangeklede auto met Matrix LED-koplampen, spoiler, privacy glass, luxere afwerking, stoelverwarming en een groter navigatiescherm, onder andere. Nog een stap hoger is de ‘Premium’-uitvoering. Die heeft synthetisch lederen bekleding (dus kunstleer), chromen raamlijsten, JBL-installatie en nog een hele hoop moois. De ‘Premium’ is er vanaf 53.995 euro rijklaar.

Ook met AWD

De Dynamic en Premium kun je allebei bestellen met vierwielaandrijving, voorheen alleen het topmodel. De Dynamic 4WD kost 52.995 euro en de Premium 4WD kost 56.995 euro. Je hebt dan niet alleen meer tractie, maar ook meer vermogen (218 pk in plaats van 204 pk) en vooral heel veel koppel extra (336 Nm in plaats van 265 Nm). Standaard heeft de bZ4x voorwielaandrijving.

Mocht je toch een beetje bang zijn voor de nieuwe techniek, weet dan dat het qua garantie wel snor zit. Je krijgt namelijk 10 jaar en 200.000 km garantie. Op het accupakket krijg je zelfs 300.000 km garantie (dat je dan sowieso 70% van de originele capaciteit hebt).