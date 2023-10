Toyota geeft waterstof nog steeds niet op, maar…

Toyota blijft nog steeds geloven in de kracht van waterstof. Er wordt wel een ‘maar’ bij de ontwikkelingen in deze brandstof geplaatst.

Toyota komt nu ‘pas’ met serieuze EV’s, omdat het Japanse merk lange tijd niet geloofde dat EV de oplossing is. Toyota is immers ook al decennialang bezig met waterstof en is één van de weinige fabrikanten die een auto op waterstof durven uit te brengen. De Mirai, Japans voor toekomst, was de grote belofte van het merk en de tweede generatie die zowel qua styling als specs een flinke oppepper heeft gekregen zou je bijna willen hebben. Bijna.

Mirai is geen succes

De Mirai valt namelijk tegen. Technisch directeur van Toyota Hiroki Nakajima bevestigt aan Autocar dat hun waterstofauto een moeilijk verkooppraatje is. De moeilijkheid van waterstof is het netwerk om waterstof te kunnen tanken. Laadpalen schieten tegenwoordig met al het gemak van de wereld als paddenstoelen uit de grond, maar dergelijke projecten realiseren met waterstofstations is gecompliceerder en duurder. En het is erg simpel: zolang jij echt veel moeite moet doen om te tanken, offer je liever niet dat gebruiksgemak op. De Mirai wordt pas echt interessant als er net zoveel waterstofstations als laadpalen, laat staan benzinepompen zijn.

Niet opgeven, maar…

We moeten het Toyota meegeven: ze denken in uitdagingen, niet in falen. Nakajima bevestigt dat Toyota zeker niet gaat opgeven met waterstof. Met zoals je in de titel en kop kan zien, een grote ‘maar’. Toyota denkt dat waterstof pas echt een uitkomst is voor vrachtvervoer. Het merk gaat zich dus inzetten voor een waterstofnetwerk voor vrachtwagens op waterstof. Niet alleen past dat beter bij de kosten/batenanalyse voor waterstof, ook zegt Nakajima dat batterijtechnologie voor vrachtwagens juist momenteel erg beperkt is en daar kansen liggen om waterstof als beter alternatief te hebben. Nakajima bevestigt eveneens dat er nog steeds personenauto’s op waterstof worden ontwikkeld en als tussenmaat zou waterstof ook soelaas kunnen bieden voor bijvoorbeeld pickups.

Solid State

Nakajima heeft daarnaast ook nog uitspraken over de ontwikkelingen voor BEV’s. De Toyota bZ4X, de eerste bloedserieuze EV van Toyota, heeft nog ‘gewone’ lithium-ion-batterijen aan boord. Toyota wil echter verder dan ooit gaan en een EV aanbieden met ‘solid state’ (vaste stof) batterijen. Deze zouden efficiënter zijn per kWh en bovendien pijlsnel kunnen opladen. Toyota is er lyrisch over, maar concreet gaan we pas tegen 2027 of 2028 een Toyota EV met SSB’s zien.

Toyota geeft wel toe dat de technologie in de kinderschoenen staat en zoals elke technologie in dat stadium wordt de eerste iteratie dus vooral geschikt voor een auto met ‘grootste prestaties’. Duur, dus. Een elektrische sportwagen om de techniek mee te laten debuteren, helemaal nu Toyota een soort MR2 EV heeft onthuld. Toeval?