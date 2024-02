Hier koop je nog wél een betaalbare bus!

Vanaf 1 januari 2025 zijn busjes onbetaalbaar in ons land, maar waar kun je nog dit jaar terecht voor een betaalbaar exemplaar?

De overheid heeft het voorzien op de ondernemer! Vanaf 1 januari 2025 moeten ook ondernemers de BPM gaan betalen die op bestelauto’s zit. We schreven er vorige week al over naar aanleiding van de BNR Nationale Autoshow waar uitgebreid werd voorgerekend hoeveel duurder zo’n bestelbus volgend jaar wordt.

BPM op je bedrijfswagen

Even heel kort, wat is er aan de hand. Nu is het zo dat er op een nieuw busje wel BPM zit, maar als je de bedrijfswagen zakelijk inzet, hoef je die niet af te tikken. Dat wordt dus vanaf volgend jaar anders.

Daarnaast wordt de BPM op de bedrijfswagens niet meer zoals nu in vijf jaar afgebouwd, maar in 25 jaar. Dat betekent dat de overheid de achterdeur ook sluit voor de import van jonge occasions uit het buitenland. Waar nu een bestelbus van twee of drie jaar oud nog interessant is, omdat het grootste deel van de BPM er al af is, is dat dus ook verleden tijd.

Nu kopen dus!

Dus, dat wordt kopen, kopen, kopen! Dit jaar nog wel te verstaan. Maar is er nog wel wat te koop? Daar duiken we vandaag in voor jullie hardwerkende, ondernemende en geïnteresseerde Autobloggers.

Om niet aan de goden overgeleverd te zijn (denk aan slimme handelaren die de voorraad zo lang mogelijk vasthouden en dan toch te duur willen verkopen), is het zaak om op tijd in actie te komen. Dat kan namelijk veel geld schelen.

Want er zal gemiddeld per voertuig een BPM bedrag van 12.000 euro afgedragen moeten worden. Kijken we dan naar de vanafprijs excl. btw en BPM van bijvoorbeeld een nieuwe Mercedes-Benz Sprinter, dan is dat zo vijftig procent erbij.

Nieuw bestellen

Allereerst voor wie nu nieuw wil bestellen. We hebben een rondje gebeld langs de usual suspects voor een nieuwe bestelauto met een dieselmotor. Sommige auto’s zijn al niet meer te bestellen en helemaal uitverkocht. Maar voor wie de BPM op zijn bedrijfswagen wil ontlopen kan het dit jaar nog wel.

Allereerst Volkswagen. Bij Volkswagen is het niet meer mogelijk om nog een Transporter te bestellen. Het hele jaar wordt die nog wel uitgeleverd, maar bedenk je op dit moment dat je er nog één wil bestellen voor 2024, dan ben je te laat. De Caddy, de Crafter en de ID.Buzz zijn er nog volop, al is die laatste bedrijfswagen niet zo gevoelig voor BPM.

Stellantis, met Citroën, Peugeot, Fiat en Opel logo’s op de neus, heeft met vooruitziende blik extra capaciteit aangevraagd bij de busjesfabriek zodat ze nog flink aan de slag kunnen de resterende maanden van het jaar.

De vijfde van de vijfling komt uit dezelfde fabriek maar dan met een Toyota logo. Ook de Nederlandse importeur van Toyota geeft aan te hebben geanticipeerd op de hogere vraag en heeft dus, bij dezelfde fabriek als de merken hierboven, ook extra capaciteit besteld.

Bij Ford is ook ingezet op extra leveringen in 2024. Naast een uitgebreid en goed leverbaar elektrisch aanbod is er voor dit jaar op dit moment nog voldoende aanbod bij alle modellen die met een dieselmotor verkrijgbaar zijn. Maar de woordvoerder van Ford waarschuwt wel dat enige haast geboden is voor wie nog in 2024 wil rijden. Dat lezen wij dan toch weer dat ze in de verte het einde van de beschikbaarheid dichterbij zien komen.

Bij Mercedes-Benz is er ook een vooruitziende blik. Oftewel alles is nog goed leverbaar, maar snel in actie komen is wel gewenst. Want de auto kan dan wel leverbaar zijn, maar de vraag is of je er dan bent.

Wachttijden ombouwers

Tijdens en na corona hebben de automerken best wel een tijd leveringsproblemen gehad. Chiptekorten, kabelbomen waar niet aan te komen was en logistieke ellende. Dat is nu allemaal bij de merken wel ingelopen. Maar de ombouwers die hobbelen daar achteraan.

Want die later geleverde auto’s worden dus ook later omgebouwd. Het werk is daar ook lekker opgestapeld en nog niet altijd ingelopen. Als je dan bedenkt dat bij de grotere bestellers toch zo’n 80 procent nog langs de ombouwer moet, dan kun je beter niet wachten tot het najaar met die nieuwe dieselbus.

Dat ombouwen betreft dan zaken als de Nederlandse belastingvriendelijke dubbele cabine, lat om lat betimmering, een laadvloertje, een koelbak of bijvoorbeeld een meubelbak. Let overigens ook even op, want die ombouwers werken vaak voor meerdere merken, dus de leverbaarheid van de nieuwe auto zegt niets over de wachttijd bij de ombouwer.

Bedrijfswagen zonder BPM uit voorraad

De slimme ondernemer denkt wellicht, als ik mijn nieuwe bedrijfswagen niet meer zonder BPM nieuw kan bestellen, dan zoek ik wel een voorraadmodelletje. Geen gekke gedachte. Er is ook zeker het één en ander beschikbaar. Al kom je dan wel terecht in een ander circuit.

Grote dealergroepen zoals bijvoorbeeld Hedin Automotive, Van Mossel en Louwman hebben eigen voorraad aangelegd en ook best aardig wat keus voor handen. Hier kun je ook vaak een nieuwe bestellen bij de importeur, maar ze hebben dus ook eigen voorraad. Al is ook die uiteindelijk beperkt.

Daarna kom je terecht in de merkloze aanbieders die verkopen wat ze te pakken kunnen krijgen. Hier vind je ook aardig wat geïmporteerde bedrijfswagens en het is goed om dan wel even in je achterhoofd te houden dat je dan dus vaak ook geen beroep op fabrieksgarantie bij de Nederlandse importeur kunt doen. Denk daar dus wel even aan als je op een adres als deze uit komt.

We zijn benieuwd waar de verkoopcijfers dit jaar op uit gaan komen, maar we verwachten een record! We gaan het zien.