Cupra viert verjaardag beter dan VW Golf: met vijf cilinders!!

Cupra kan beter een verjaardag vieren dan Volkswagen. Gewoon met dikke vijfcilinders.

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Dan is het Spaanse sportieve premiummerk Cupra jarig! Jazeker, op de verjaardag van de broer van ondergetekende – 22 februari – viert Cupra een belangrijke mijlpaal. Ze zijn dan precies 5 jaar oud! Jazeker, het merk is dus alweer eventjes aan de weg aan het timmeren.

Daarmee is het merk Cupra dus 45 jaar jonger dan de Volkswagen Golf. @Loek vertelde jullie alles over de speciale Golf die de bijzondere verjaardag vierde met een vrij modaal ‘speciaaltje’. Daar hadden ze meer mee kunnen doen.

Bij Cupra lijkt het andersom te zijn. Ondanks het submerk zich nog moet bewijzen, pakken ze wel lekker uit. Dat doen ze met de Cupra Formentor VZ5 Limited Edition. VZ staat voor ‘Veloz’, het Spaans voor snel. En snel, dat is deze Formentor! Die ‘5’ staat namelijk voor het aantal cilinders.

Vijf cilinders!

Nu gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat de VZ5 natuurlijk een smaakje is dat al bestond. Sterker nog, in onderstaande video kun je zien hoe @wouter er heel erg veel plezier mee heeft.

In het geval van de Cupra Formentor VZ5 Limited Edition is het een VZ5, maar dan net dat beetje meer. Je kunt kiezen uit twee bijzondere kleuren: Century Bronze Matte of Enceladus Grey Matte. Ja, matlakken zijn nog altijd gewoon ‘in’. Sterker nog, net als wit (de lakkleur) is het nu gewoon sociaal geaccepteerd.

Naast de genoemde lakkleuren krijg je met de Cupra Formentor VZ5 Limited Edition een hele hoop unieke extra’s. Denk aan koper-kleurige wielen (zwart is mogelijk), koolstofvezel afwerking bij de uitlaat, speciale spiegelkappen en de badge in donker-chroom. Daarbij zijn er overal koperkleurige logo’s. Logisch: koper is de kleur waarmee Cupra zich graag onderscheidt.

Aantal exemplaren Cupra Formentor VZ5 Limited Edition

In het interieur krijg je ook een hoop extra, maar het hoogtepunt zijn wel die sportstoelen. Cupra noemt ze ‘CUPBucket’-stoelen. Dat is een naam die mogelijk verwarring oproept. Het zijn Cupra schaalstoelen en de marketingafdeling vond CUPBucket een goede naam, kennelijk. CUPBucket. Ja, echt.

De motor is de 2.5 TFSI vijfcilinder die we ook kennen uit de Audi RS3 (en diverse Donkervoorts!). Deze levert in de Cupra Formentor VZ5 Limited Edition maar liefst 390 pk en 480 Nm. Dat is inderdaad ietsje minder dan dezelfde motor in de RS3 levert (400 pk en 500 Nm). Gelukkig kun je ze allemaal naar dezelfde hoogte chippen. Qua snelheid heeft de auto het niet nodig overigens, want 0-100 km/u is in 4,8 seconden achter de rug en op een lege Autobahn haal je met gemak 250 km/u.

Dan het slechte nieuws, er worden slechts 222 exemplaren van de Cupra Formentor VZ5 Limited Edition gebouwd. Het is dus echt een Limited Edition, inclusief 1 of 222-badge. Of de auto naar Nederland komt is niet bekend, maar het lijkt ons erg sterk. De reguliere VZ5 wordt hier helaas ook niet geleverd.