Ik ging draadloos laden met een XC40…

…Spoileralert: dat werkt briljant. Wij willen dus met meer auto’s draadloos laden dan alleen met de Volvo XC40.

Want ja dit is nu slechts een test. Iedereen die ooit een elektrische of plug-in hyrbide auto heeft moeten opladen, weet het. Die kabels. Die onhandige kabels. Die gore kabels. Die kabels die je nooit meer goed in het vak of in de speciale tas voor laadkabels krijgt. Alsof je bij een benzinestation ook je eigen vulslang moet meenemen. Het is gewoon niet echt handig. Door die kabels zou je wellicht alleen nog maar willen snel laden, want daar zit de kabel wel altijd aan de laadpaal vast.

Volvo lost het op

Sinds vorig jaar rijdt er een kleine vloot volledige elektrische XC40’s met taxibord rond en helpt om draadloze oplaadtechnologie te testen. Over een periode van drie jaar zal deze elektrische vloot worden gebruikt door Cabonline, de grootste taxionderneming in Scandinavië. Deze test voor draadloos opladen is een van de projecten binnen het initiatief Gothenburg Green City Zone, waar aangewezen gebieden in de stad worden gebruikt als live testbeds voor de ontwikkeling van duurzame technologieën.

Tot zover de PR-speak. We werden geshutteld naar een soort bedrijfsverzamelgebouw/ hippe start-up fabriek in Gotenborg. Daar voor de deur was een taxi-standplaats waar twee grote blauwe stoeptegels in waren opgenomen. Als grap (niet echt hilarisch, ik geef het toe) riep ik dat dit de oplaad-pads waren. Dat was dus ook zo. Meer dan een blauw vlak zie je niet, kom daar maar eens om met je lelijke laadpalen en al die vervelende kabels.

Draadloos laden met de Volvo XC40 Recharge

“Wanneer de auto correct is uitgelijnd met de ingebouwde pad, begint het opladen automatisch, zodat bestuurders gemakkelijk kunnen opladen zonder hun auto te verlaten.”

Het is werkelijk niet heel veel ingewikkelder dan dat. Je zet de auto er netjes boven en het laadproces kan starten. De marge is overigens 7,5 centimeter, dus je moet wel een klein beetje kunnen inparkeren. Wat overigens ook weer een probleem van tijdelijke aard is met al die auto’s die zelf kunnen inparkeren (zie de video van de BMW i7 die zelf een parcours rijdt).

De laadstations die in de test zijn gebruikt, zijn geleverd door Momentum Dynamics. Ze zijn verbonden met de DC snelladers op dezelfde locatie staan. De “blauwe stoeptegel” stuurt de energie vervolgens naar de onderkant van de auto. Uiteraard heeft Volvo de XC40 moeten aanpassen om het draadloze laden mogelijk te maken. Het is nu nog niet productierijp, maar desgevraagd zei Volvo projectleider Robert Eriksson dat deze oplossing niet superduur hoeft te zijn.

Draadloos laden is snel en efficiënt

Ik vond het niet heel verrassend dat je draadloos kan laden met een auto. Als het met een telefoon kan, dan moet een grotere accu ook wel lukken. Wat me wel verbaasde is hoe snel het laden gaat: met de huidige oplossing voor de Volvo XC40 halen ze 40 kW, maar dat kan in de toekomst nog wel sneller.

Het laadverlies is ook iets om je zorgen over te maken. Er zit lucht tussen de laadpad en de auto, dus dat kan niet goed gaan toch? Ja toch wel dus, het verlies tussen auto en straat is minder dan 1%. Verwaarloosbaar dus. Vooral als je bedenkt dat tijdens snelladen sowieso zo’n 9-10% aan stroom verloren gaat.

Zien we draadloos laden in productie?

Ik hoop het van harte, want het is echt heel makkelijk. De straten (en opritten) worden ook niet ontsierd door laadpalen en door laadkabels, waar je over kan struikelen. Volvo test de komende jaren verder met het systeem. In totaal zullen de Volvo’s meer dan 12 uur per dag worden gebruikt en 100.000 km per jaar worden afgelegd. Voor een plug-in hybrides lijkt me dit helemaal briljant: de meeste mensen vinden het inpluggen daarvan niet de moeite, dat lost het draadloos laden absoluut op.