Enyaq RS Edition is extra ruim en handig

De Skoda Enyaq RS Edition is niet alleen dik, maar ook groot.

Het is de typische auto voor leaserijders: de Skoda Enyaq iV . Representatief en comfortabel voldoende om zakelijk in te zetten, doch ruim en praktisch genoeg om te gebruiken als familieauto. Zeker als je waarde hecht aan dingen als degelijk materiaalgebruik, secure afwerking en een afkeer jegens mafklappers als CEO. De auto kun je ook als ‘ik wel per se geen Model Y’ omschrijven.

De meeste Enyaqs zitten in het competitieve segment qua prijzen. De goedkoopste is 43.910 en voor dat geld heb je een 180 pk sterke ‘Selection’. Aan de top van het gamma zat altijd de Enyaq iV Coupé RS. Ja, inderdaad ‘zat’, want er is een nieuw topmodel! Jazeker, er is nu ook een RS Edition.

Tikkeltje jammer

De Skoda Enyaq iV RS Edition is een klein beetje een teleurstelling. We hadden gehoopt op een sper, schroefset, gesmede wielen en meer vermogen. Dat is niet het geval. Nee, het gaat om extra luxe uitvoeringen.

Er is overigens wel een keiharde primeur! De Skoda Enyaq iV RS is er nu namelijk als ‘SUV’. Ja voorheen was die er alleen als ‘Coupé’. Nu zal de purist opmerken dat een de SUV in technisch opzicht geen SUV is en de Coupé in technisch opzicht geen Coupé is. Maar je begrijpt ‘m, de grotere crossover variant (de normale Enyaq iV) is er nu als RS en dat was voor vandaag niet het geval. Om met @jaapiyo te spreken: HEEEEEEET.

Skoda Enyaq iV RS Edition

Skoda is erg trots op de standaarduitrusting van de Enyaq iV RS Edition. Je krijgt 21 inch wielen, Matrix-LED-koplampen, panoramadak, sportinterieur, verwarming voor de bips, Canton Sound System, navigatie en ga zo maar door. Is er een addertje onder het gras? Nou, ja: je hebt nog de ‘oude’ aandrijflijn.

Skoda meldt dat deze twee RS-modellen 299 pk hebben maar het faceliftmodel dat in september vorig jaar werd aangekondigd heeft 340 pk. Ook is de actieradius van dit model minder goed: 517 lm voor de gewone, 523 km voor de coupé. Helemaal verwarrend, je kunt ook nog kiezen voor de ‘gewone’ RS en die heeft dan 340 pk en een grote range. Dit model is dan alleen als Coupé leverbaar.

Natuurlijk valt en staat alles met de prijs en die is best scherp te noemen, lijkt het. Uiteraard vergelijken we ‘m met de concurrentie, maar eerst verklappen we ‘m in de alinea. De normale Enyaq iV RS Edition kost 57.990 euro en de ‘Coupé’-versie is er vanaf 58.990 euro. Beide modellen zijn uit voorraad leverbaar.

En bij de concurrentie dan?

Wil je heel erg hard voor dit geld en weinig anders? Ga dan voor de Model Y Performance met 562 pk. Die is bloedsnel en verrassend efficiënt. Doet alles wat ‘ie moet doen, maar de gehele tijd merk je waar die lage prijs vandaan komt. De Volkswagen in dit overzicht heeft nieuwe het infotainmentsysteem, nieuwe accu’s en nieuwe motoren ten opzichte van de Skoda, zonder dat de meerprijs ervan heel erg hoog is. De Kia is een tikkeltje duurder en ietsje minder ruim, maar rijdt wel uit de kunst.