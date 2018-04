Episch Ferrari driftmonster is niet meer (voor nu)

Het werd de Italiaan te heet onder de voeten.

Vorige week deelde we een video van een uit de kluit gewassen Ferrari 599 GTB Fiorano. Het ging hier om de auto van de Italiaanse coureur Federico Sceriffo en zijn team FFF Drifting Department.

De Ferrari was niet helemaal standaard meer. Naast een flink aangepakt uiterlijk, beschikte de 6.0 V12 over een twin-supercharger. Na een periode van tests, mocht de Ferrari gister voor het echte werk aan de slag. Tijdens de debuutrace, gisteren in Long Beach, ging het helaas fout.

A close up of the flame damaged Ferrari as it came back into the paddock. The team is trying to fix it! #FDLB pic.twitter.com/56EE3FxXdc

— MotorworldHype (@MotorworldHype) April 7, 2018