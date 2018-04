Snellere Tesla Model 3 komt mogelijk deze zomer

Dat denkt ome Elon Musk.

De Tesla Model S en Model X zijn enkel verkrijgbaar met een D-uitvoering. Dit betekent een Dual Motor-setup, oftewel vierwielaandrijving. De Model 3 is er enkel nog als tweewiel aangedreven variant. Het is echter een kwestie van tijd voordat de Model 3 ook een Dual Motor-setup gaat krijgen.

Volgens Elon Musk kunnen we een Model 3 met vierwielaandrijving op z’n vroegst in juli verwachten. Dat maakt de Tesla CEO bekend op Twitter. Deze nieuwe variant van de elektrische instapper heeft nog geen prioriteit. De hoogste prioriteit ligt op dit moment bij de productielijn. Eerst wil de Amerikaanse autofabrikant de productie volledig op orde hebben. Pas daarna kijkt men naar eventuele nieuwe variant van de Model 3.

So probably July — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018

Een elektromotor op de vooras en op de achteras heeft zo zijn voordelen. Het geeft de auto een betere balans, de actieradius neemt toe en het voertuig accelereert nog sneller. Daar staat wel tegenover dat de variant met Dual Motor enkele duizenden euro’s duurder gaat worden. Hoeveel duurder is niet bekend. Een concrete Nederlandse prijs is er namelijk nog steeds niet. Op de site van Tesla spreekt men over ‘vanaf USD 35.000 vóór incentives’. Wel bekend is dat een reservering gepaard gaat met een aanbetaling van 1.000 euro.