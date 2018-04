Namen Verstappen en Hamilton onnodig risico?

Makkelijk praten na de race.

Het is altijd een discussiepuntje na de race. De risico’s die zijn genomen en de gevolgen ervan. Gaat het goed, dan hoor je meestal jubel en gejuich. Gaat het fout, zoals gisteren het geval was, dan volgt er een storm van kritiek.

Zowel Max als Lewis namen gisteren risico’s om zo snel mogelijk bij de top te rijden. Hamilton startte gisteren vanaf P9 wegens een penalty (wisseling versnellingsbak) en Max kwam in actie vanaf P15. We weten inmiddels allemaal hoe de race verliep. Beide coureurs gunden elkaar weinig ruimte, met een aanrijding tot gevolg. De auto van Lewis liep weinig schade op. Max kreeg te maken met een lekke band. Ondanks een bandenwissel viel Verstappen even later uit.

Volgens Jan Lammers hebben beide coureurs teveel risico genomen. Dat zegt de autocoureur tegenover de NOS. Lammers zegt dat de schuld niet zozeer bij Verstappen ligt. Zowel Hamilton als Verstappen waren hier niet zonder risico bezig.

Lammers durft niet te beweren dat Verstappen slecht in vorm is. Het was pas de tweede race van het seizoen, maar de zaken lopen nog niet vlekkeloos. Denk aan de crash tijdens de kwalificatie zaterdag en de pirouette tijdens de race in Melbourne.

Alle ogen zijn gericht op volgende week. Gaat Max dan eindelijk zijn potentie laten zien tijdens de Grand Prix van China? De kwalificatie is zaterdag om 08:00 en de race start zondag om 08:10 uur.

