Episch witte Lotus Esprit is een mega-project

Deze witte Lotus Esprit is niet een project voor de mensen met weinig tijd. Of geld. Of liefde voor auto’s.

Op dit moment heeft de Essen Motor Show haar deuren geopend. Dat betekent een hoorn des overvloeds aan Dikke Duitsers. En nee, we zullen niet elke gemodificeerde Audi, BMW of Mercedes-Benz de revue laten passeren. Het zijn er simpelweg veel te veel. Dat wil niet zeggen dat we ze totaal niet behandelen, maar we wilden eventjes voorrang geven aan een wel heel bijzondere auto: deze witte Lotus Esprit die je hier kunt aanschouwen.

Het is een extreem strakke auto. Nu willen we niet het oude adagium van Lotus (Lots Of Trouble, Usually Serious) van stal halen, maar dit zijn geen katjes om zonder handschoenen op te pakken. Niet zozeer omdat het listige auto’s zijn. Integendeel, de wegligging van deze auto’s staat buiten kijf.

Witte Lotus Esprit Turbo

Nee, een Lotus uit de jaren ’70 en ’80 staat niet bekend om de epische bouwkwaliteit of hoge mate van betrouwbaarheid. In dit geval heeft de Nederlandse eigenaar de auto dus niet alleen helemaal opgeknapt, maar er een waar kunstwerkje van gemaakt.

Deze witte Lotus Esprit is een Turbo, een uitvoering waar de pers (en potentiële eigenaren) om schreeuwden. De Esprit was dermate goed dat meer vermogen gewenst was. Standaard had de gewone Esprit namelijk slechts 160 pk, de Turbo had zo’n 50 pk méér.

Uiteraard is de auto voorzien van de obligate BBS-velgen, klassieke period-correcte RS-jes, dus wat dat betreft helemaal goed. Natuurlijk, een setje Wolfrace-velgen had van ons ook gemogen.

Nederlandse auto

Zoals hierboven vermeld staat, is het een Nederlandse auto die in Essen staat. De witte Lotus Esprit is in 1994 naar Nederland gehaald en voor het laatst overgeschreven op 8 maart 2017. De auto is dus alweer dik 6,5 jaar van dezelfde eigenaar.

Alles schreeuwt jaren ’80 aan de auto. Het rode interieur, de striping en de louvres op de achterzijde. Die handgrepen zijn ademen de jaren ’70, evenals de achterlichten van de Rover SD1. Maar ja, een Lotus uit de jaren ’80 had nu eenmaal veel onderdelen die al wat langer gefabriceerd werden aan boord.

