Is de laatste Lotus Esprit de allermooiste?

Van de vier verschillende designs die de Lotus Esprit heeft ontvangen in zijn leven, is de laatste de mooiste?

Ja, Lotus levert nu met de Eletre en Emeya een nogal zware EV SUV en sedan. Een nogal radicaal uitstapje voor het merk dat bekend staat om lichtgewicht auto’s met kleine motoren. Zoals de welbekende Esprit, één van de meest bekende auto’s van het merk.

Generaties

Lotus heeft de Esprit in vier ‘generaties’ geleverd. Het design (van origine van Italdesign) evolueerde voorzichtig over de 28 jaar die de auto geleverd is. Het mooie aan de Esprit is dat je eigenlijk de designtrends van zijn jaren steeds goed terug ziet. De S4, de laatste generatie, heeft bijvoorbeeld nog steeds de kenmerkende wigvorm, maar dan met iets rondere vormen en wat modernere bumpers en spoilers.

S4

Maar wat de vierde generatie, Lotus Esprit S4 voor intimi, echt leuk maakt is dat de auto meer en meer een soort supercar werd. Niet in de laatste plaats omdat je hem vanaf 1996 met een 3.5 liter grote V8 kon krijgen. Misschien zijn de lijnen niet zo klassiek als de S1 tot en met S3, maar met V8 is het toch een heerlijk dik apparaat. Een soort Britse Ferrari.

Lotus Esprit V8 occasion

We willen je even aan de Lotus Esprit S4 V8 herinneren met dank aan de occasion van de dag. Wij vonden dit exemplaar door op Marktplaats de duurste Lotus op te zoeken en eigenlijk snap je meteen waarom. Het is dus eentje met V8 en dan in het geel. Daar wordt ‘ie echt exotisch van.

Ook komt het gele exterieur nog een beetje terug in het interieur middels een geel lijntje op de lederen stoelen en geel plaatwerk rondom de pook en in de deuren. En je ziet hier hoe eenvoudig het allemaal was binnenin de Esprit. Stoelen, een stuur, een pook, pedalen, tellers en aircobediening. Meer heb je niet nodig toch? Laat de 355 pk sterke V8 die je van 0 naar 100 in 4,9 seconden kan katapulteren maar een luxe zijn.

Kopen

Dit exemplaar van de Esprit is dus de duurste Lotus van Marktplaats vanwege een beeldschoon verleden en 57.748 km op de klok. Hij ziet er piekfijn uit en we benadrukken nogmaals hoe ongelofelijk fijn deze auto eruit ziet in het geel. Daarover gesproken: zou jij deze S4 prefereren over de eerdere versies van de Esprit? Of kan een S1, S2 of S3 jou meer bekoren?

In het geval van die eerste: dan kun je terecht op de advertentie van de Lotus Esprit occasion op Marktplaats.