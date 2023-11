Essen Motor Show 2023: alles dat je moet weten

Nou, dames en heren, binnenkort opent de Essen Motor Show 2023 haar deuren.

Het is weer zover, dames en heren: de Essen Motor Show opent binnenkort weer zijn deuren. In dit artikel lees je alle ins en outs, plus de openingstijden en routes om er te komen.

Essen Motor Show 2023

De IAA 2023 was dit jaar op zich een leuk evenement, maar de echte pk-liefhebbers kwamen niet helemaal aan hun trekken. Gelukkig is er nog een Duitse beurs met auto’s: de Essen Motorshow.

Dit evenement staat helemaal in het teken van paardenkrachten, Newtonmeters, tuning, youngtimers, toebehoren, accessoires en alles wat met auto’s te maken heeft.

Openingstijden Essen Motor Show 2023:

30 november

09:00 – 18:00 | Persdag

1 t/m 2 december

09:00 – 18:00

3 t/m 8 december

10:00 – 18:00

9 t/m 10 december:

09:00 – 1:00

Adres Essen Motor Show 2023:

Messeplatz 1

45131

Essen

In tegenstelling tot de IAA is alles heel overzichtelijk. Alles is op één locatie. Er zijn 10 verschillende parkeerplaatsen, maar rijd gewoon richting Essen en je wordt vanzelf de goede kant opgestuurd. Als het druk is (met name in het weekend) kan het zijn dat je wat verderop moet parkeren, maar dan gaat er een shuttle heen en weer. Dat is echt super geregeld.

Kom je vanuit het noorden, pak zo snel mogelijk de A31 en ga naar beneden richting Oberhausen. Kom je vanuit het centrum van het land, dan kun je bij Elten/Beek de A3 pakken.

Komt je uit een iets zuidelijkere richting, pak dan de A52 en zeg hallo tegen de jongens van AutoTopNL die met 350 km/h in een opgevoerde Seat Leon voorbij komen rijden.

Andere tip: neem even wat contant geld mee. Je kan niet overal pinnen bij de eet en drink-gelegenheden.

Openbaar vervoer

Het kan zijn dat je met het openbaar vervoer gaat. Maar dan is de kans klein dat je naar een auto-evenement gaat. Mocht je autoliefhebber zijn en tijdelijk niet kunnen rijden, loop naar het Busstation in Uden en pak de 305 naar het NS Station in Oss. Op spoor 1 pak je dan de Sprinter naar Tilburg. Daar stap je over naar spoor drie, en neem je de Intercity naar Eindhoven. In Eindhoven loop je naar spoor 3 en stap je in de Intercity naar Venlo. Daar stap je over naar de DPN richting Viersen, om daar daar de Regionalbahn richting Essen te pakken.

Wat is er te zien op de Essen Motor Show 2023:

Een hele hoop! Uiteraard staan de bekende tuners en onderdelenleveranciers en natuurlijk hebben ze een paar mooie creaties meegenomen. Plaatjes zijn leuk, maar je moet dit soort auto’s vaak in het echt zien. Bijzonder: Tesla staat er met een volledige stand!

Uiteraard staan grote namen als MTM, AC Schnitzer, MTM, KW, BBS, Brabus en Koni er ook. Mercedes-Benz Fan Experience is aanwezig en er zijn een paar hallen met alleen maar de tofste gemodificeerde auto’s van Duitsland. Wil je per se originele auto’s zien? Dan is de autoboulevard in Utrecht een goede tip.

Wat kost het dan?

Voor slechts 20 euro kun je lekker de hele dag rondslenteren. Er zijn kinderdagverblijven die duurder zijn. Kom je NA 14:00 uur, dan betaal je slechts 14 euro. Kinderen onder de 8 jaar oud mogen gratis naar binnen binnen. Huisdieren zijn niet toegestaan, dus onze redactiehond laten we thuis.

Kinderen van 8-16 jaar oud, studenten en gehandicapten betalen 16 euro (en 14 euro na 14:00 uur).

Moet ik gaan?

Ja, natuurlijk! het is prima te lopen en doen in een dag. Daarnaast heb je natuurlijk altijd de rit heen en weer, zonder dat je de hele dag aan het rijden bent, tenzij je woont waar @machielvdd woont. Daarom gaan @Loek en ondergetekende ernaar toe.

Al is het maar om heel even een halfuurtje vrij te kunnen ademen achter het stuurwiel.

Meer informatie nodig: check hier de site van de Essen Motor Show!