Ga jij later ook een goedkope Tesla kopen (en toffer maken?)

Met een paar eenvoudige aanpassingen maak je van een goedkope Tesla een dikke Sjaak.

We moeten wat bekennen. Stiekem houden we de prijzen van de Tesla Model 3 in de gaten. Uiteraard is het geen auto waarvan je een poster boven je bed gaat hangen. Je droom ook niet van een bord Brinta.

Het belangrijkste nadeel is misschien wel hoe generiek de auto is. Er is nauwelijks mogelijkheid om de auto naar wens aan te kleden. Dit zorgt ervoor dat de hele straat dus in dezelfde auto rijdt. Mensen in een witte Tesla met zwart interieur (de standaardconfiguratie) zijn gierig en mensen die een kleur hebben gekozen zijn patsers.

Interessante occasion

En toch hé, over een paar jaar worden deze auto’s (hopelijk) iets betaalbaarder. Want laten we even de feiten naast elkaar leggen: een Model 3 is praktisch genoeg, rijdt best sportief en heeft lekker wat power. Er is niet zoiets als een ’trage’ Model 3, terwijl BMW wel de 318i bouwt.

Dus het is een perfecte occasion voor over een jaar of wat. Uiteindelijk gaan dit ook occasions worden die je voor 15-20 mille kan krijgen (de goedkoopste Model 3 op Marktplaats is 23.450 euro). Dan worden ze wel erg interessant. Man, ze zijn er zelfs met achterwielaandrijving!

Uiteraard houden we dan ook in de gaten wat je allemaal aftermarket kunt doen met een Tesla. Een setje fatsoenlijke wielen en een decente verlaging doen al een hele hoop, maar gelukkig gaat men tegenwoordig verder. Op de Essen Motor Show 2023 stonden ook enkele exemplaren. Daarvan wilde wij deze met je delen.

Model 3 Performance

De eerste generatie is een Model 3 Performance in het wit. Daarbij zijn eigenlijk vrij eenvoudige modificaties gedaan naast de verlaging en grote gouden wielen (en grijze aan de andere kant). Verder zijn wat chromen delen zwart gemaakt, iets dat niet eens zo heel erg veel geld kost maar wel een groot effect heeft.

In dit geval is er ook een stuk van de achterklep zwart gemaakt. De spoiler, skirts, diffusor en andere plastic toevoegingen zijn van Maxton Design. Het enige waar we echt onze vraagtekens bij zetten zijn de luchtroosters. Die lijken ons een tikkeltje overbodig.