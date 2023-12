Nieuw Mercedes instapmodel is duur

Mercedes laat je ook voor iets minder geld instappen, maar goedkoop wordt het niet.

We zien het vaker deze weken, er komen vooral aan de onderkant van de prijslijsten modellen bij, of prijzen worden verlaagd. Vandaag het nieuws dat Mercedes zijn EQE SUV modellenlijn uitbreidt met een ‘instapmodel’. Nee, je hoeft nog niet op zoek te gaan naar de SEPP subsidie aanmeldprocedure, want daar past deze auto volledig NIET in.

Flauw natuurlijk want het is een hele andere categorie auto met een HEEL ander prijskaartje. Voorheen stapte je vanaf ruim € 86.000 in een EQE SUV, dat was dan de EQE 350+. Vanaf nu kun je een EQE 300 bestellen. Die mag je dan vanaf € 83.480 beginnen te configureren.

Ook introduceert Mercedes-Benz 2 nieuwe uitrustingslijnen voor de EQE SUV: de Business Edition en de Sport Edition. De Business Edition op basis van de Business Line. De Sport Edition is voorzien van de AMG Line, aangevuld met 21” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen. Om het allemaal gewoon even om te gooien.

Wat krijg je dan onderhuids minder in vergelijking met de 350+ uitvoering? 245 pk maximum vermogen in plaats van 292 pk en het koppel is afgenomen van 565 Nm naar 550 Nm. Dezelfde 90 kwh accu brengt hem volgens de Mercedes Benz pagina net iets verder dan zijn sterkere 350 + broer. De EQE 300 SUV moet het tot 573 km (WLTP) brengen, waar de 350+ het tot 553 km (WLTP) schopt.

Dus wat dat betreft zou je zeggen: niet echt een downgrade!

Wat kost een EQE SUV dan nu

De EQE SUV range bestaat nu uit een aantal versies. Jij wilt natuurlijk weten welke dat zijn. Nou bij deze. Voor een kleine € 3.000 minder stap je dus nu al in een EQE SUV in de Business Edition

EQE 300 Business edition-> € 83.480

EQE 350+ Business edition-> € 86.505

EQE 350 4 matic Business edition-> € 88.925

EQE 500 4 Matic Business edition-> € 96.185

Kies je voor de Sport edition dan zijn dit de (hogere) vanafprijzen

EQE 300 Sport Edition -> € 88.925

EQE 350+ Sport Edition -> € 91.950

EQE 350 4 Matic Sport Edtion -> € 94.370

EQE 500 4 Matic Sport Edition -> € 98.605

Wil je niet meedoen aan de Elektrische SUV gekte, maar alleen aan de elektrische gekte, dan is er natuurlijk al een Mercedes EQE 300 Limousine vanaf € 69.928 en die komt ook nog eens verder met een WLTP range van 606 km.

Vanafprijzen van concurrenten van dit model? We zoeken ze er even voor je bij, waarbij aangetekend moet worden dat er grote verschillen bestaan tussen motorisering. Niet alle merken hebben een ‘instapmotorisering’ in deze klasse: