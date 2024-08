Je schrikt je kapot van de prijs van een Bugatti Chiron koplamp

Koop geen Bugatti Chiron occasions zonder garantie, ik herhaal..

Als de nieuwprijs van een Bugatti Chiron je te gortig is kun je altijd nog gaan voor een occasion. Vergeet echter niet de gouden regel. Wat ooit een dure auto was en nu wat voordeliger, betekent niet dat het ook voordeliger rijden is. Nu is een Bugatti Chiron als tweedehandsje nog steeds peperduur, dus eigenlijk slaat deze vergelijking als een lul op Dirk.

Want natuurlijk had je niet verwacht dat de onderdelen van een Bugatti Chiron schappelijk geprijsd zouden zijn. Toch is het elke keer weer schrikken als je de bedragen ziet van onderdelen van een hypercar. In dit geval een setje koplampen voor een Bugatti Chiron. Op eBay heeft iemand een setje in de aanbieding. Vraag me niet waarom, maar het staat te koop het internationale handelsplatform.

De Bugatti Chiron koplampen mogen mee voor 123.529 euro. Voor de prijs van een nieuwe BMW M2 kun je dus ook een setje Bugatti Chiron lampen op de kop tikken. De adverteerder zit in Polen, echt deze advertentie roept met de minuut meer vragen op.

Bugatti heeft niet zichtbaar online een prijslijst met onderdelen. Of shoppen bij het merk zelf voor onderdelen voordeliger is dan deze koplampen van een handelaar afnemen is daardoor niet te achterhalen. Maar meer dan 120k voor een setje koplampen moet toch goedkoper kunnen. Zou je denken.

Vaak zijn de verzendkosten gratis als je bij een webshop winkelt voor een bepaald bedrag. Niet in het geval van Bugatti Chiron koplampen op eBay. De verzendkosten bedragen namelijk 840 euro. Ach, dat kan er ook nog wel bij. Het mag geen verrassing zijn dat je eerst moet betalen en daarna krijg je pas de spullen geleverd. Wellicht even een lening afsluiten via Klarna. Heb je 14 dagen de tijd om aan die 120 mille te komen.

Dus, iemand nog een setje gebruikte koplampen nodig?