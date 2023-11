Gecrashte Countach uit Wolf of Wallstreet onder de hamer

Koop de gecrashte Lamborghini Countach uit The Wolf of Wallstreet.

Ja, dat was een pijnlijk stukje televisie in 2013. Voor de uiterst vermakelijke film The Wolf of Wallstreet werd een echte Lamborghini Countach gesloopt. En niet zomaar eentje. Het ging hier om een 25th Anniversary waarvan er slechts 658 wereldwijd zijn gemaakt.

Regisseur Martin Scorsese is geen fan van neppe dingen. De Amerikaan heeft een grote liefde van authenticiteit bij zijn films. Dan gaan er wel eens dingen stuk waarvan je autohart een beetje gaat huilen. Zoals deze gecrashte Lamborghini Countach 25th Anniversary uit The Wolf of Wallstreet.

Iedereen die de film heeft gezien herkent de scène waar de Lambo eraan moet geloven. Achter het stuur zit Jordan Belfort, gespeeld door Leonardo DiCaprio. Na het slikken van veel te veel Lemmons 714’s, de heilige graal van de Quaaludes, klimt hij in de Lamborghini. Eerst kruipt hij naar de auto en krijgt hij de deur open met zijn voet. Vervolgens maakt hij een ritje van de country club naar zijn villa. Niet zonder schade..

Er is dus een echte Lamborghini Countach 25th Anniversary gesneuveld voor deze scène in The Wolf of Wallstreet. Dit specifieke exemplaar gaat nu geveild worden door veilinghuis Bonhams.

Gecrashte Lamborghini Wolf of Wallstreet

Het verhaal achter de gecrashte Lamborghini uit The Wolf of Wallstreet schept hoge verwachtingen wat betreft de opbrengst. Bonhams schat de waarde van de auto tussen de 1,5 en 2 miljoen dollar. Het gaat hier om een exemplaar uit 1989 in de kleur Bianco Polo. In de 3 uur durende film heeft de witte Countach slechts 3 minuten en 11 seconden screen time.

De gesloopte Countach was niet de enige Lamborghini in de film. Er was ook nog een back up, maar die is wel heel gebleven. De veiling is binnenkort in Abu Dhabi. Eens kijken wat deze bijzondere filmauto daadwerkelijk gaat opleveren!

Met dank aan Hans voor de tip!