Er doet weer een Nederlander mee aan de Indycar

En zijn naam is Rinus van Kalmthout.

Vandaag heeft Ed Carpenter Racing bekendgemaakt dat de 19-jarige Rinus van Kalmthout vanaf volgend jaar deel gaat uitmaken van het raceteam. De Nederlander neemt plaats in de No. 21 Chevrolet van het team in het 2020 NTT IndyCar Series seizoen. Daarmee is van Kalmthout, ook wel bekend als VeeKay, de vijfde Nederlander die gaat racen in de Indycar. In het verleden gingen Jan Lammers, Arie Luyendijk, Arie Luyendijk jr en Robert Doornbos hem al voor.

Teambaas Ed Carpenter zal zelf ook racen in de auto, maar neemt alleen deel aan de Indy 500. Op dit moment is nog niet bekend wie de vaste teamgenoot van VeeKay gaat worden. In een reactie zei Carpenter het volgende:

Ik heb Rinus gevolgd tijdens zijn Road to Indy periode, vooral de afgelopen twee jaar. Het was voor mij duidelijk dat hij een plekje in een IndyCar-auto verdiende. Na zijn eerste dag in onze auto op Portland werd die indruk alleen maar sterker. Zijn snelheid, feedback en houding waren indrukwekkend, zeker voor zo’n jonge rijder. We kijken er heel erg uit om in 2020 een auto van Ed Carpenter Racing terug te laten keren naar Victory Lane! – Ed Carpenter

Ik ben superblij. Om in drie jaar vanuit het USF2000 kampioenschap naar de NTT IndyCar Series te promoveren, is heel speciaal. Het aantal stoeltjes in de NTT IndyCar Series is beperkt, dus als ze dan voor jou kiezen, is dat een hele eer. Ik wil daarnaast Jumbo, La Place, KNAF TeamNL, Basic-Fit en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken, maar bovenal natuurlijk ook mijn familie en niet te vergeten mijn Amerikaanse manager Charles Crews. Ik kijk nu al uit naar de start van het seizoen. – Rinus van Kalmthout

Rinus van Kalmthout is al vanaf zijn 8ste actief in de racerij. Het begon in 2009 met karten. Sinds 2017 ambieert de Nederlander een serieuze racecarrière in de Verenigde Staten, vandaar ook de naam VeeKay. In 2016 koos hij voor de richting van Indycar.

