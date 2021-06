Rinus 'VeeKay' van Kalmthout gewond na fietsongeluk - Autoblog.nl

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft een fietsongeluk gehad tijdens een trainingsritje. Daarbij is hij gewond geraakt.

Het was even schrikken toen we keken op de Instagrampagina van Ed Carpenter Racing. Daarop staat namelijk te lezen dat ‘onze’ Rinus Veekay tijdens een trainingsrit een ongeluk heeft gehad met zijn fiets.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar wel dat hij gewond is geraakt aan zijn sleutelbeen.

Vrij vertaald staat er dat Rinus gisteren aan het fietsen was op een afgesloten baan en dat hij daarbij een ongeluk heeft gehad. Hij heeft dus letsel aan zijn sleutelbeen en wordt momenteel behandeld door de medische staf van Indycar. Hij houdt de moed erin en belangrijk, hij heeft geen andere verwondingen.

Het is niet zeker of de blessure hem het komend weekend aan de kant gaat houden bij de race, al is de kans daarop wel aanwezig. Meer informatie daarover volgt zo snel mogelijk.

Overigens is een sleutelbeenbreuk niet heel prettig om te ervaren en duurt het meestal -voor gewone mensen- tussen de 4 en 6 weken tot ze hun arm weer redelijk kunnen gebruiken. Het duurt tot 8 weken tot ze weer zware arbeid kunnen verrichten. Alleen is Rinus Veekay natuurlijk tot het bot afgetraind, dat wil weleens helpen.

Rinus VeeKay was lekker bezig

Het is wel zuur voor onze ‘tweede nationale raceheld’. VeeKay is nemelijk lekker bezig de laatste tijd. Zo was het hem gelukt om bij de laatste Indy 500 zich als enige coureur met een Chevroletmotor te scharen bij de Fast Nine. En die naam zegt het eigenlijk al, dat zijn de snelste 9 van de baan die mogen gaan uitmaken wie op pole start.

En was die Fast Nine al een goede voor Rinus VeeKay, de week daarvoor ging het helemaal lekker. Toen won hij namelijk zijn eerste Indycar race. Je weet nog wel, op 15 mei was dat. Een speciale dag voor de Nederlandse autosportwereld, exact 5 jaar daarvoor won een andere jonge Nederlander zijn eerste race ooit. Alleen hij deed het in een F1-auto.

Lang verhaal kort, we wensen Rinus Veekay alle sterkte toe en hopen op een spoedig herstel!