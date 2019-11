Karma SC2 is een regelrechte beauty

En zet daarmee een volgende stap.

Karma Automotive wil meer zijn dan de autofabrikant die de Fisker Karma nieuw leven heeft ingeblazen. Het Amerikaans-Chinese merk heeft de ambitie om ook eigen modellen te ontwerpen en op de LA Autoshow presenteren ze een nieuw concept.

Maak kennis met de SC2. Een BEV met zowel een elektromotor op de voor- als op de achteras. De specificaties en prestaties liegen er niet om. De SC2 is goed voor 1.100 pk met een ietwat concept-achtige 14.000 Nm koppel. Het Amerikaanse 0-60 mph sprintje moet in 1,9 seconde gedaan zijn. Het ding is niet alleen snel uit de startblokken, je moet er ook aardig ver mee kunnen komen. Karma spreekt over een actieradius van zo’n 560 kilometer. De auto heeft het uiterlijk van een luxe GT, met hoogwaardige materialen in het interieur verwerkt.

Het is het tweede SC-concept dat Karma Automotive dit jaar presenteert. Eerder dit jaar maakten wel al kennis met de SC1. De SC2 beleeft zijn publieke debuut op de Los Angeles Auto Show. Of Karma daadwerkelijk productieplannen heeft met deze SC2 is niet bekend. Het design ziet er in elk geval veelbelovend uit. Daarnaast heeft het merk laten weten in 2021 met een nieuw autoplatform te komen. Het autobedrijf nam het merk Fisker over in 2014 en opereert vanuit Zuid-Californië.