Nederlandse prijs Volkswagen Taigo is niet verkeerd

Er staat voor het geld echt wel wat auto op je oprit. De Nederlandse prijs van de Volkswagen Taigo mag je scherp noemen.

Scherp, maar verwacht niet dat je meteen klaar bent in de configurator. De nieuwe Taigo werd eerder dit jaar in Europa voorgesteld. In Zuid-Amerika is het model bekend onder de naam Nivus. Ziet het als een Polo of T-Cross, maar dan in SUV Coupé vorm. Je weet wel, die echte hate it or love it carrosserievorm waar autofabrikanten lekker druk mee zijn.

Met de Europese presentatie maakte Volkswagen al heel duidelijk. We willen dit model aantrekkelijk in de markt zetten. Maar dat was een Duitser die dat zei. En een nieuw auto voor een aantrekkelijke prijs in Nederland verkopen is bijna onmogelijk. Door de hoge BTW en BPM moet je gewoon veel lappen voor alles dat vier wielen heeft en nieuw is. Het goede nieuws is dat Volkswagen de Nederlandse prijs van de Taigo onder de 30 mille heeft weten te houden.

Het begint bij 28.590 euro. Dat is de prijs per 1 januari 2022. Dan heb je de Taigo Life met een 1.0 TSI en een handbak met vijf versnellingen. Met 95 pk in deze auto ga je niet echt vrolijk worden. Het is weinig pit voor een auto van het formaat. De uitrusting is met airconditioning, een Digital Cockpit, een infotainmentscherm met touch en LED-koplampen wel oké.

Dezelfde motor is er ook met 110 pk. En dan is er nog de 1.5 TSI met 150 pk. Er volgt later een nieuwe instapper die zo’n 26.000 euro moet gaan kosten. De marktintroductie staat gepland voor januari 2022