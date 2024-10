Er is een nieuwe Italiaanse schoonheid in aantocht!

Deze auto is gebaseerd op een design van wijlen Marcello Gandini en ziet er veelbelovend uit.

Dit jaar zijn ons twee grote ontwerpers ontvallen. Recent Bruno Sacco en eerder dit jaar natuurlijk Marcello Gandini. Die laatste gaat nog dit jaar een mooi eerbetoon krijgen, want een van zijn ontwerpen wordt nieuw leven ingeblazen.

Dit blijkt uit een teaser die designhuis Bertone de wereld in stuurt. Gandini was van 1964 tot en met 1979 werkzaam bij Bertone. In die periode tekende hij het ene meesterwerk na het andere, waaronder de Miura, de Countach en de Stratos.

Bertone meldt nu dat een van deze meesterwerken een comeback gaat maken. Ze verklappen nog niet welke, maar uit het plaatje kunnen we afleiden dat het om de Autobianchi A112 Runabout gaat. Dit was een radicale concept car uit 1969, zonder dak, deuren of noemenswaardige voorruit.

Deze auto is nooit direct in productie gegaan, maar vormde wel de inspiratie voor de Fiat X1/9. En nu komt Bertone 55 jaar dus na dato met een moderne interpratie van dit ontwerp. Op het teaserplaatje zien we nog steeds de typische wigvorm, maar een belangrijk verschil is dat de auto nu wél een dak heeft. En deuren. En spiegels.

Dat zit er allemaal niet voor niks op. Bertone wil deze auto ook in gelimiteerde oplage gaan bouwen. Het dus niet zomaar een showauto. Ongetwijfeld zal er een bestaande auto als basis worden genomen, maar dat is nog een verrassing. Volgende week dinsdag weten we meer, want dan zal de nieuwe Bertone onthuld worden. Niet geheel toevallig is 29 november ook de datum waarop de Runabout destijds onthuld werd.