Afgelopen week is Bruno Sacco overleden, de beste Mercedes ontwerper ooit.

Op 90 jarige leeftijd is op 19 september legendarische Mercedes-Benz design baas Bruno Sacco overleden. Condoleances aan zijn familie en geliefden is allereerst op zijn plaats. Autoliefhebbers verliezen een icoon die letterlijk tekende voor tientallen jaren aan briljant Mercedes-Benz design.

Meer dan 40 jaar was Sacco verbonden aan de Duitse autofabrikant. De laatste 25 jaar daarvan, van 1974 tot 1999 stond hij aan het hoofd van het Design van Mercedes-Benz. Teveel auto’s zijn dus onder zijn leiding gemaakt om ze hier allemaal op te sommen. We noemen een aantal redactiefavorieten die legendarisch zijn.

W124 E-Klasse (1984-1995)

Als je van mijn generatie bent (47 years and counting), dan was de W124 waarschijnlijk de auto van jouw eerste taxirit. De W123 die daarvoor (1977-1986) de instapper van Mercedes was, vertrok langzaam richting boerderijen en andere continenten en de W124 nam in het straatbeeld zijn plek in. De ultieme versie, de 500E, daar mochten @wouter en ik een aantal jaren de onderhoudskosten van betalen.

Maar indruk maakte de auto natuurlijk in het straatbeeld. Voor het eerst werd je naast de obligate Volvo stations ook voor vol aangezien op de sportvereniging als je met een E- Estate aan kwam rijden. De opvolger van de W124, de W210 had in Estate versie veel meer een functioneel karakter en was absoluut minder gracieus of samenhangend qua ontwerp.

R129 SL – Klasse (1989-2001)

Natuurlijk kunnen we teruggrijpen naar de oorspronkelijke 300SL Gullwing als één van de mooiste Mercedessen ooit. Maar kijken we naar de modellen die velen van ons tijdens onze jeugd nieuw verkocht hebben zien worden, dan dingt de kenmerkende R129 echt mee naar de prijzen. De auto waar je nu je vrouw van probeert te overtuigen dat die heupgordeltjes op de ‘achterbank’ het echt wel een vierzitter maken.

Zoals vele modellen was ook de 500SL van voor de facelift mooier voordat er een LCI of de Amerikaanse regelgeving overheen ging. Er gaan weken voorbij dat we NIET kijken naar een SL van deze generatie met als zoekterm ‘oranje knipperlichten’. Maar die weken komen niet veel voor.

Een heerlijk design wat niet gehinderd wordt door de vele lapmiddelen in de vorm van windschermpjes die je tegenwoordig op alle MB cabrio’s aantreft.

W201 190 Serie (1984-1993)

Gelanceerd als de Baby Benz. Een term die door MB zelf als geuzennaam op de voorruit werd geplakt. Je zou denken dat mensen niet graag zouden willen horen dat ze in de ‘instapper’ reden. Maar niemand maalde er om. Het was Sacco en zijn team met dit model gelukt om de ‘vibe’ van de grotere S-Klasse te downsizen naar een auto die in Nederland ineens bereikbaar was voor accountmanager die nog geen E-Klasse of 5 Serie mocht rijden. Eindelijk een concurrent voor de BMW 3 Serie dus.

En natuurlijk direct een model om mee deel te nemen aan de DTM raceklasse in Duitsland. Al heeft de BMW e30 M3 bij het algemene publiek een grotere bekendheid dan de sportieve 16 kleppers van de Mercedes 190.

Vind nu maar eens een vertroeteld exemplaar. Dat wordt lastig. Want ook al was het design ijzersterk. De roestbehandeling in die jaren stond op een veel lager niveau.

Zoals bovenaan al gememoreerd, we kunnen nog vele iconische modellen noemen. Over een indrukwekkende nalatenschap gesproken. Meneer Sacco we nemen onze hoed voor u af!

