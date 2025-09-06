Er is een nieuwe kentekenreeks ingegaan zonder dat je het doorhad

Met ook nog eens bijzondere auto’s op de eerste nieuwe reeksen.

Om de een of andere reden hebben veel autoliefhebbers een fetisj voor kentekens. Waarschijnlijk kun jij het kenteken van je eerste auto nog wel oplepelen. Of misschien wel van al je auto’s. Op 4 juni 2024 is de elfde serie aan sidecode ingegaan. Vanaf toen hadden nieuwe kentekens de combinatie XXX-99-X.

Naast de reeksen voor auto’s zijn er aparte categorieën. Zo begint het kenteken van ieder landbouwvoertuig met een T en van iedere aanhangwagen met een W. Het vervelende van deze combinaties: ze raken een keertje op.

Nieuwe kentekenreeks oldtimers

Zonder dat wij – en met ons ieder andere autonieuwswebsite – het door hadden, is er begin juli van dit jaar weer een nieuwe reeks ingegaan. We hebben het dan over de lettercombinatie op oldtimers. Geen zorgen: de volgorde van cijfers en letters verandert niet.

Even voor de duidelijkheid: een oldtimer is in Nederland een auto die tenminste 40 jaar geleden voor het eerst werd toegelaten. Klassiekers die de afgelopen vijf jaar naar Nederland kwamen en een nieuw kenteken kregen, hadden allemaal hetzelfde begin: ‘PM-‘ gevolg door twee cijfers, een koppelteken en weer twee cijfers.

Volgens Oldtimer Verzekering is het laatste kenteken uit de PM-reeks op 16 juli 2025 vergeven. Je vindt het kenteken PM-99-99 op een Chevrolet Bel Air uit 1959. Zoals het een echte oldtimer betaamt, kreeg de Chevy blauwe kentekenplaten. Alleen auto’s van voor 1978 mogen deze kleur dragen, zoals de Daimler 250 hierboven.

De nieuwe reeks

Ruim een week voordat de PM-reeks in gang werd gezet, heeft het RDW al een nieuwe reeks aangenomen. In juli is de eerste oldtimer van de reeks op kenteken gezet. Vanaf dat moment beginnen kentekens van oldtimers met de letters RM. De nieuwe serie trapt direct af met twee vrij bijzondere klassiekers.

RM-00-01

We hebben helaas geen beeld van de twee eerste oldtimers met RM-kenteken. Heb jij dat wel? Mail dat dan gerust naar [email protected]! De oldtimer met het kenteken RM-00-01 is een blauwe Ford Mustang cabriolet. De ponycar komt uit 1966 en maakt dus onderdeel uit van de eerste bijzonder succesvolle generatie. Het vermogen van 228 pk komt van een 4,7-liter V8.

RM-00-02

Vind je een oude Mustang niet bijzonder genoeg? Wat dacht je dan van een Ferrari 275 GTS? De rode Ferrari kwam begin 1965 uit de fabriek in Maranello rollen. Het beeldschone model zonder dak heeft een 261 pk sterke 3,2-liter twaalfcilinder. Op 9 juli 2025 krijgt hij het kenteken RM-00-02.

