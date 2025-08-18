Dit is ‘m: de duurste nieuwe 911 ooit op Nederlands kenteken

Deze auto heeft voor €215.000 (!) aan opties.

Vorige maand had onze RDW-goeroe Edvar al opgemerkt dat er een hele dure 911 op kenteken was gezet. Sterker nog: dit is de duurste nieuwe 911 ooit op Nederlands kenteken. Helaas wisten we toen niet om welke auto het precies ging, maar nu hebben we de auto ook in beeld.

Het gaat om een GT3 RS met een prijskaartje van maar liefst €580.331. De vanafprijs van een GT3 RS is ‘slechts’ €364.800, dus deze auto heeft voor ruim €215.000 aan opties. Oftewel: een Carrera S aan opties.

Wat maakt deze GT3 RS zo extreem duur? Dat kunnen we nu vertellen. De eigenaar heeft een hommage gecreëerd aan de Porsche 993 GT2 ‘Coppa Florio’. Dit was een GT2 die in verregaande mate gepersonaliseerd was via Porsche Exclusive. De auto was uitgevoerd in een unieke lichtblauwe kleur en een interieur wat eh… heel erg rood was.

De eigenaar van deze GT3 RS dacht: dat wil ik ook, en Porsche is de moeilijkste niet. Als je maar genoeg betaald. De auto is dus uitgevoerd in dezelfde kleur – Coppa Florio – met matchende velgen.

Het interieur is voor een heel groot deel bekleed met rood leer. Gelukkig is er gekozen voor een iets fraaiere tint rood, want het interieur van de 993 kon alleen in de jaren ’90. Om het af te maken zijn de rolkooi en een deel van de stoel in exterieurkleur gespoten. Op de dorpel is ook nog een inspirerende quote te vinden: ‘Needs a wing to deny flight’.

Deze uitvoering gaat een stuk verder dan de standaard mogelijkheden en dan kan het prijskaartje dus heel hard oplopen. Maar ja, dan heb je wel een auto die écht uniek is. Bij special editions betaal je heel veel geld voor een auto waarvan nog honderden identieke exemplaren rond rijden…

Foto’s: Porsche Centrum Amsterdam